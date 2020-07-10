Виготовлено 30 років тому: чи мають газопроводи термін придатності



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Від початку карантину працівники АТ «Волиньгаз» ліквідували більше 1,8 тис. витоків газу

У Волинській області 23% газопроводів побудовані 30 і більше років тому. Рівень зношеності газорозподільних мереж області сягнув понад 12%. Це означає, що з кожним роком довжина аварійних газопроводів зростає. Вирішити цю проблему допоможуть глобальні інвестиції. У випадку Волині – це мінімум 58 млн. грн. на рік.

Система роздільних газопроводів Волині страждає від критичного недофінансування впродовж багатьох років. У 2020-му ситуація, на жаль, не змінилася – фінансування робіт із безпеки мереж для АТ «Волиньгаз» залишиться на рівні, нижчому за необхідний.

«На сьогодні тарифне фінансування для АТ «Волиньгаз» менше необхідного. 300 км газопроводів та 345 газорегуляторних пунктів до кінця року повністю вичерпають термін експлуатації і вважатимуться аварійними. Тарифних надходжень вистачає лише на «латання дірок» та екстрені ремонти», – розповів директор технічний АТ «Волиньгаз» Павло Козюк.

У чинному тарифі на розподіл АТ «Волиньгаз» для безпеки мереж передбачено 171 грн на місяць на 1 км газопроводів. Йдеться про такі витрати: 151,81 грн. – ремонт газопроводів і обладнання, а також матеріали для них; 19,19 грн. – електроенергія для станцій електрохімзахисту (вони захищають газопроводи від корозії), іншого обладнання. Цих коштів заледве вистачить на банку фарби.

Для порівняння: мінімальна заробітна плата у 2014 році становила 1218 гривень, а в 2020 – 4723 грн. Тобто, вартість робіт із модернізації мереж зросла мінімум учетверо, а тариф лишається однаково низьким. Аналогічно з курсом долара, який теж впливає на вартість матеріалів та вузлів.

Від початку карантину працівники АТ «Волиньгаз» ліквідували більше 1,8 тис. витоків газу. Аварійна служба 104 щодня виконує близько 30 виїздів за викликами споживачів. Для пошуку та ліквідації витоків газу необхідне обладнання, пальне для автівок аварійно-диспетчерської служби. Проте, через нестачу фінансування компанія не зможе забезпечити виконання всіх робіт.

АТ «Волиньгаз» обслуговує понад 7, 7 тис. км. газопроводів різного тиску. Компанія здійснює розподіл природного газу для 250 тис. побутових споживачів та понад 4 тис. підприємств Волинської області. Аварійно-диспетчерська служба «104» АТ «Волиньгаз» працює цілодобово та без вихідних.