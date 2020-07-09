Офіс президента підтвердив, що Зеленський живе у резиденції «Конча-Заспа»



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Офіс президента підтвердив, що Зеленський продав будинок і живе у резиденції «Конча-Заспа»

Глава держави у липні 2020 року продав будинок у с. Іванковичі в Київській області

Президент України Володимир Зеленський повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані.

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави у липні 2020 року продав будинок у с. Іванковичі в Київській області.

Крім того, Володимир Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташований проданий будинок.

Відповідна інформація відображена в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 7 липня 2020 року.

Президент України з сім’єю тимчасово проживатиме у державній резиденції «Конча-Заспа».

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський почав проживати на державній дачі в Конча-Заспі, де по сусідству живуть колишні президенти, спікери та прем'єри.

За даними «Схем», Зеленський користується — «будинком № 29». У цьому маєтку також відомому як «дача Ющенка», напередодні зробили ремонт за державний рахунок.

Майже 200 тисяч гривень з бюджету було витрачено на послуги з «аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку», ще 110 тисяч гривень пішло на «ремонт системи пожежної сигналізації».