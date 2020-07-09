Зеленський оселився в резиденції в Конча-Заспі, яку відремонтували за держкошти, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський оселився в резиденції в Конча-Заспі, яку відремонтували за держкошти

Майже 310 тисяч гривень з бюджету було витрачено на послуги з «аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку»та на «ремонт системи пожежної сигналізації»

Президент Володимир Зеленський почав проживати на державній дачі в Конча-Заспі, де по сусідству живуть колишні президенти, спікери та прем'єри, повідомляють «Схеми: корупція в деталях».

За даними «Схем», Зеленський користується — «будинком № 29». У цьому маєтку також відомому як «дача Ющенка», напередодні зробили ремонт за державний рахунок.

Майже 200 тисяч гривень з бюджету було витрачено на послуги з «аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку», ще 110 тисяч гривень пішло на «ремонт системи пожежної сигналізації».

Журналісти помітили на Обухівський трасі кортеж Зеленського - і попрямували за ним. Через кілька хвилин кортеж глави держави заїхав на режимну територію державних дач у Конча-Заспі.

Щоб перевірити, чи не приїхав до когось Зеленський у гості, журналісти залишилися, щоб дочекатися його виїзду. Однак, через півгодини машини з кортежу одна за одною покинули територію державних дач.

Це може свідчити про те, що Зеленський залишається тут ночувати.

Це дивно, тому що на той момент президент жив у 50 кілометрах від Конче-Заспи, в селищі Іванковичі - зовсім в іншому заміському напрямку. Його будинок розташований в заміському котеджному містечку Перлина Італії.

Журналісти заявили, що ще минулого тижня не раз фіксували, як кортеж президента після закінчення робочого дня прямував саме в тому напрямку.

Однак, вже у вівторок, 7 липня, Зеленський опублікував на сайті електронних декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Президент продав будинок і земельну ділянку в Іванковичах. Будинок купила дружина заступника керівника фракції «Слуга народу» в парламенті Юрія Кісєля - за 13,5 мільйонів гривень.

Крім того, Зеленський іноді живе в своїй квартирі в будинку на вулиці Грушевського, біля Верховної Ради в центрі Києва. Квадратні метри тут одні з найдорожчих в Україні. Вартість квартир досягає декількох мільйонів доларів. Однак, тут його давно не помічали.

«Схеми» заявили, що вранці знову вирушили до державних дач, щоб перевірити, чи буде виїжджати звідти Зеленський.

Згодом журналісти помітили, як і авто з кортежу президента заїхали на закриту територію. О 9 ранку з території виїхав Mercedes, зареєстрований на дружину президента Олену Зеленську, а близько 10 години кортеж Зеленського виїхав з воріт і попрямував у бік Києва.

Увечері того ж дня журналісти знову повернулися в Конча-Заспу, щоб ще раз переконатися, що президент дійсно оселився на державній дачі.

Близько 19 години вони зафіксували на Обухівській трасі в напрямку державних дач Конча-Заспи співробітників УДО та поліцейських.

Через годину знімальна група помітила і кортеж Зеленського, який заїхав на територію держдач.

І на наступний ранок, 8 липня цей же кортеж знову виїжджав з території держдач - другий день поспіль.