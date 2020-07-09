Зеленський прибув на Волинь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Волинь

Президент огляне, як ремонтують автодорогу міжнародного значення М-19

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Волинську область.

Про це повідомляє пресслужба президента.

«Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації проєктів програми «Велике будівництво» в регіоні, зокрема з ремонтом автодороги міжнародного значення М-19», - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що Зеленський також ознайомиться з туристичним потенціалом краю та можливостями його розвитку, поспілкується з представниками бізнесу.

Нагадаємо, 8 липня Зеленський був на Буковині. Там він висловив здивування через те, що буковинцям доводиться проїжджати транзитом потягами через частину Молдови, аби дістатися столиці України.

Сьогодні, 9 липня, Зеленський перебуває з робочим візитом на Волині. Зокрема, він відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка зараз розташована у Луцьку. Там перед візитом президента військовим наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.