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    Зеленський прибув на Волинь

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    Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Волинь - Зеленський прибув на Волинь
    Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Волинь

    Президент огляне, як ремонтують автодорогу міжнародного значення М-19

    Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Волинську область.

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    «Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації проєктів програми «Велике будівництво» в регіоні, зокрема з ремонтом автодороги міжнародного значення М-19», - ідеться в повідомленні.

    У пресслужбі додали, що Зеленський також ознайомиться з туристичним потенціалом краю та можливостями його розвитку, поспілкується з представниками бізнесу.

    Нагадаємо, 8 липня Зеленський був на Буковині. Там він висловив здивування через те, що буковинцям доводиться проїжджати транзитом потягами через частину Молдови, аби дістатися столиці України.

    Сьогодні, 9 липня, Зеленський перебуває з робочим візитом на Волині. Зокрема, він відвідає 204-ту Севастопольську бригаду тактичної авіації, яка зараз розташована у Луцьку. Там перед візитом президента військовим наказали вигрібати воду з калюж, які утворилися внаслідок відсутності ремонту дороги.

     

    дороги будівництво Волинська область Володимир Зеленський президент
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