У Придністров'ї знову пройшли російські військові навчання



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Мета навчань - відпрацювання дій із запобігання передбачуваної атаки диверсійних груп під час доставки до Придністровського регіону продовольства і палива

Військовослужбовці зі складу Оперативної групи російських військ провели чергові військові навчання на території невизнаного Придністров'я. Про це повідомляє «Укрінформ».

За повідомленнями Міністерства оборони Росії, військовослужбовці Оперативної групи російських військ провели на лівому березі Дністра 20-ти кілометровий марш з використанням близько двох десятків одиниць військової техніки. Мета навчань - відпрацювання дій із запобігання передбачуваної атаки диверсійних груп під час доставки до Придністровського регіону продовольства і паливних ресурсів.

Це вже другі у 2019 році військові навчання на території Придністров'я. Перші було проведено на початку березня, коли відзначалася річниця початку збройного конфлікту на Дністрі в 1992 році.

Офіційний Кишинів наразі жодним чином не прокоментував військові навчання, які відбулися.

Як повідомлялось, у січні нинішнього року в Москві під виглядом неурядової організації відкрилося (на правах консульства) офіційне представництво Придністров'я. У зв'язку з цим офіційний Кишинів висловив протест, заявивши, що «це суперечить Договору про дружбу і співробітництво між Молдовою і Росією, а також негативно впливає на процес мирного врегулювання Придністровського конфлікту».

Як повідомлялось раніше, місія ОБСЄ у Молдові висловила стурбованість у зв'язку з проведенням 14 і 15 серпня 2018 року оперативною групою російських військ у Придністров'ї несанкціонованих військових навчань, що включають форсування річки Дністер, в Зоні Безпеки.

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