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Викриття схем Коломойського: «Укртатнафта» повернула частину грошей у бюджет

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Викриття схем Коломойського: «Укртатнафта» повернула частину грошей у бюджет
Заборгованість компанії перед державою лише за одним епізодом становить більше ніж 605 млн грн
фото: пресслужба СБУ

Попередній менеджмент компанії продавав пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку

Після розслідування СБУ і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» держбюджет України поповнився на 531 млн грн. Відповідна сума була перерахована нинішніми керівниками ПАТ «Укртатнафта», які отримали відповідне інформування від правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Нагадаємо, що, як свідчать матеріали розслідування, попередній менеджмент цієї компанії продавав пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. І це при тому, що суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів. Таким чином заборгованість компанії перед державою лише за цим епізодом становить більше ніж 605 млн грн.

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За даним фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору акціонерного товариства.

Для відшкодування завданих Україні збитків правоохоронці здійснили відповідне інформування нинішньому менеджменту компанії. Після цього представники ПАТ «Укртатнафта» здійснили термінове перерахування до бюджету 531 млн грн кількома платежами. Наразі вирішується питання щодо використання відшкодованих коштів для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення винних до відповідальності.

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Теги: Ігор Коломойський СБУ Укрнафта

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