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Викрито схеми Коломойського. Головна бухгалтерка «Укртатнафти» отримала підозру (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Викрито схеми Коломойського. Головна бухгалтерка «Укртатнафти» отримала підозру (фото)
СБУ та БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти»
фото: пресслужба СБУ

Серед іншого встановлено, що ПАТ «Укртатнафта» виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 млрд грн колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта». Про це повідомляє пресслужб СБУ.

Йдеться про головного бухгалтера «Укртатнафти» – вона переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті, але співробітники спецслужби встановили її  місцезнаходження.

Серед іншого встановлено, що ПАТ «Укртатнафта» виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалось ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 млн грн.

Загалом правоохоронці продовжують активні слідчі дії у рамках провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом акціонерних товариств.

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Зокрема, у Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо.

Таким чином, правоохоронці відшуковують виведені активи «Укрнафти» і «Укртатнафти» та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній.

Нагадаємо, СБУ та БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

У рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Нагадаємо,  у будинку Коломойського СБУ провела обшуки. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті».

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Теги: Укрнафта документи розслідування пальне Ігор Коломойський СБУ

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