Вимогу щодо використання касових апаратів прив’яжуть до «квадратів» торгової площі



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Нововведення будуть зареєстровані, як законопроекти в перші дні роботи нового парламенту

Новообрані нардепи від партії «Слуга народу» обговорюють сім податкових новацій, які повинні скоротити масштаби ухилення від податків середнім і великим бізнесом.

Серед них – три ідеї для фізосіб-підприємців (ФОПів), по дві – для більш широкого використання касових апаратів і боротьби з «сірим імпортом», повідомляє liga.net з посиланням на свої джерела.

Як зазначається, 5 з 7 нововведень, ймовірно, будуть зареєстровані, як законопроекти в перші дні роботи нового парламенту який стартує 29 серпня.

Серед них:

1. Повідомні «патенти» для самозайнятих (репетитори, водії, сантехніки тощо). ФОПом ставати не потрібно: людина добровільно платить фіксовану суму тільки в періоди, коли надає свої послуги. В інший час нічого платити не потрібно.

2. Впровадження цифрових РРО. Касові апарати в смартфонах і планшетах, фіскальні чеки – на звичайних принтерах.

3. «Кешбек» для покупців, яким продавець не видасть фіскальний чек або підробить його. Потрібно повідомити про це в податкову, та штрафує продавця (200% від суми покупки), половину штрафу отримує покупець.

4. Реєстрація товарно-транспортних накладних для ризикових груп товарів (пшениця, горіхи, метали і металопрокат, ліки і побутова техніка), навіть якщо підприємство не є платником ПДВ. Боротьба з кінцевими бенефіціарами схем сірого і чорного імпорту.

5. Підвищення мінімальної ставки «земельного податку» з 0 до 0,8%, а також впровадження поняття «безумовного доходу» від обробки земельних ділянок площею від 2 га. Боротьба з чорною орендою землі, коли власник ділянки офіційно не обробляє свою землю, тому нічого за неї не платить, хоча насправді її орендують великі агрофірми.

Ще дві ідеї тільки обговорюються:

підвищення ставки для «єдинників» третьої групи до 8% впродовж двох років в обмін на скасування для них обов’язкового ЄСВ. Саме тут працює велика частина ФОПів в IT-сфері, ресторанах і юрфірмах;

зміна критерію для обов’язкового використання РРО: квадратні метри торгової площі замість обороту (від 30 кв.м. в містах, від 100 кв.м. – в селах). Ідея спрямована проти торговців, які занижують свої обороти (критерій для РРО – 1 млн грн), щоб не світити перед податковою реальні доходи бізнесу.

Як повідомлялося, партія «Слуга народу» боротиметься з масовим ухиленням від оподаткування через ФОПів і протягом місяця буде представлено рішення щодо припинення зловживань.