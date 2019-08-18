Власникам «євроблях» можуть дати ще одну відстрочку



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Наступного тижня поліція повинна почату штрафувати «євробляхи». Нова влада планує ще раз продовжити на кілька місяців пільгове розмитнення автівок на єврономерах

Депутат від «Слуги народу» Владислав Криклій вважає, що відстрочку штрафів вимагають ті у кого або немає документів на машини на єврономерах, або не хоче взагалі розмитнювати свої авто.

В інтерв’ю LIGA.net можливий голова транспортного комітету Верховної Ради Владислав Криклій розповів, що якщо ще раз відстрочать штрафи за використання «євроблях», то це вже буде востаннє і тільки до кінця 2019 року.

Новообраний народний депутат вважає, що навряд чи з'являться ті, хто бажає реєструвати автомобілі, адже наразі відстрочку штрафів вимагають ті у кого або немає документів на машини, або не хоче взагалі розмитнювати свої авто.

«Коли закінчиться період без штрафів, будемо сідати і на цифрах дивитися кількість реєстрацій. Якщо зараз нема бажаючих реєструватися, чому вони мають з'явитися за півроку? Тому я думаю, що це останнє відтермінування», - додав Криклій.

Нагадаємо, 25 травня закінчувався термін розмитнення «євроблях». Перед цим 16 травня Верховна Рада ухвалила рішення про подовження такого строку на 90 днів до 24 серпня 2019 року.

Президент Зеленський на початку липня обіцяв «євробляхерам» вирішити їх проблему.