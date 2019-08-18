Лідер «Слуги народу» Разумков вже переписав бізнес на дружину



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Дмитро Разумков Фото: Станіслав Груздєв, Главком

А ось зарплата депутата в півтори тисячі доларів, на думку майбутнього спікера Ради, могла би бути більшою

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков повідомив, що свій бізнес «переписав на дружину».

«Але можу говорити про це спокійно, бо вона і була одним із партнерів у нашому консалтинговому бізнесі, і сенсації тут не буде», - розповів Разумков в інтерв’ю «Новому времени».

Як відомо, донедавна Разумков керував власним бізнес-проектом — консалтинговою компанією Ukrainian Consulting Group.

Також він повідомив, що у Верховній Раді його зарплата, коли він займе посаду спікера парламенту, складатиме близько 50 тис. грн.

«Ще не цікавився (зарплатою на посаді спікера - Ред.), але приблизно знаю, що десь біля 50 тис. грн, і мені досить, я сформував собі матеріальну подушку завдяки бізнесу», - сказав він.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи справедливою є зарплата народного депутата, яка становить 36−37 тис. грн (із доплатами — до 50 тис. грн), голова партії «Слуга народу» зауважив, що вона «могла би бути більшою».

«Хоча це гарна зарплата на тлі мінімальної, але недостатня. Ми тільки йдемо до того, що мають, наприклад, європейські депутати — гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж», — пояснив свою позицію Разумков.

Водночас він ухилився від відповіді на запитання, яку зарплату вважає адекватною, сказавши лише, що з цього питання потрібна експертна дискусія.

«За 40 тис. грн не купиш шестисотий Mercedes, але жити можна цілком гідно. Далі питання твоїх цінностей. Якщо ти корупціонер, тебе і мільйонні заробітки не зупинять», - розповів голова «Слуги народу».

За його словами, він уже пояснив депутатам від своєї політсили негайність настання кримінального покарання за корупцію.