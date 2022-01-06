«Укрзалізниця» знайшла ще один спосіб заробітку на пасажирах?

У компанії з’явилася нова платна послуга

«Укрзалізниця» ввела ще одну платну послугу для пасажирів. За обмін електронного квитка на паперовий у касах віднедавна потрібно платити 12 гривень. Таку нововведення з’явилося в середині грудня, повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Олександр Рудоманов.

Сама послуга вартує 10 гривень, ще 2 гривні – податок на додану вартість.

У коментарях до публікації користувачі зазначають, що така послуга має право на життя, проте пасажирів «Укрзалізниці» варто було б попередити, що вона вартуватиме грошей, зокрема провести інформаційну кампанію.

Раніше у швидкісних електропоїздах Skoda, що почали курсувати між Києвом та Львовом, виявили «бюджетні» пасажирські місця. Журналістку Мар’яну П’єцух обурив той факт, що «Укрзалізниця» пропонує клієнтам вісім годин поїздки зі столиці України до Львова в умовах, які, вочевидь, здатні будуть витримати тільки люди з міцною опорно-руховою системою.

До слова, нещодавно «Укрзалізниця» скасувала курсування найповільнішого потяга в Україні. Йдеться про дизель-потяг Черкаси-Умань, який відправлявся з Черкас о 7:00 ранку і повертався до обласного центру після 20 вечора. Його зупинили через поломку.