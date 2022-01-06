  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У світі злетіли ціни на важливий метал: 40% забезпечує Казахстан

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Уранці 5 січня уран раптово здорожчав - У світі злетіли ціни на важливий метал: 40% забезпечує Казахстан
    Уранці 5 січня уран раптово здорожчав
    фото з відкритих джерел

    Вартість урану на світових ринках зросла на 8% і сягнула $45,2за фунт

    Ціна на уран на світових торгових майданчиках різко зросла через ситуацію в Казахстані, передає агентство Bloomberg з посиланням на дані спеціалізованої платформи UxC, що фіксує світові ціни на метал.

    Вранці 5 січня уран раптово здорожчав: його вартість на світових ринках зросла на 8% і сягнула $45,2за фунт. При цьому 4 січня його вартість становила $42. У Bloomberg нагадали, що Казахстан забезпечує близько 40% світових поставок урану.

    «Якщо навіть у короткостроковій перспективі виникає невизначеність щодо поставок, власники урану неохоче торгують ним. Незважаючи на те, що зараз браку постачання не спостерігається, гравці на ринку виходять з того, що для цього є передумови», – підкреслив глава UxC Джонатан Хінз.

    Раніше стало відомо, що Путін вводить війська в Казахстан.

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    Нагадаємо, президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

    Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

    5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

    За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

    Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

    Удень 5 січня протестувальники захопили аеропорт Алмати.

    Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

    Читайте також:

    Теги: Казахстан ціни аеропорт надзвичайний стан активісти президент кордон Касим-Жомарт Токаєв стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У світі злетіли ціни на важливий метал: 40% забезпечує Казахстан