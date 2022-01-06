У світі злетіли ціни на важливий метал: 40% забезпечує Казахстан

Вартість урану на світових ринках зросла на 8% і сягнула $45,2за фунт

Ціна на уран на світових торгових майданчиках різко зросла через ситуацію в Казахстані, передає агентство Bloomberg з посиланням на дані спеціалізованої платформи UxC, що фіксує світові ціни на метал.

Вранці 5 січня уран раптово здорожчав: його вартість на світових ринках зросла на 8% і сягнула $45,2за фунт. При цьому 4 січня його вартість становила $42. У Bloomberg нагадали, що Казахстан забезпечує близько 40% світових поставок урану.

«Якщо навіть у короткостроковій перспективі виникає невизначеність щодо поставок, власники урану неохоче торгують ним. Незважаючи на те, що зараз браку постачання не спостерігається, гравці на ринку виходять з того, що для цього є передумови», – підкреслив глава UxC Джонатан Хінз.

Раніше стало відомо, що Путін вводить війська в Казахстан.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Нагадаємо, президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відео).

Удень 5 січня протестувальники захопили аеропорт Алмати.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.