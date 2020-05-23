Виплати пенсій по-новому: в Кабміні готують сюрприз для українців



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фото: unian

Мінсоцполітики розробило законопроект про три професійні пенсійні програми

Введення в Україні обов'язкових накопичувальних пенсій постійно відкладають. При цьому в Міністерстві соціальної політики розробили новий законопроект, який пропонує змінити солідарну пенсійну систему. Відомство пропонує перейти до фондування пенсійної системи, щоб «розвантажити» Пенсійний фонд.

Законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи» поки що не зареєстрований у Верховній Раді і пребуває на громадському обговоренні.

Як наголошується в пояснювальній записці, оприлюдненій на сайті Федерації профспілок України, законопроект покликаний посприяти «звільненню солідарної системи від невластивих їй витрат», а також «створить передумови для ефективного функціонування накопичувальної системи».

Законопроект передбачає три професійні пенсійні програми:

право на отримання пенсійних виплат при досягненні 50;

право на отримання пенсійних виплат при досягненні 55 років;

можливість взяти участь в накопичувальній пенсійній системі на умовах, визначених у колективних договорах, і отримати пенсійні виплати після досягнення 55 років.

Передбачається, що учасниками першої програми зможуть стати ті, хто працює повний день в особливо важких умовах праці. До другої програми пропонують віднести працівників, зайнятих повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці. До третьої категорії віднесли всіх інших.

Крім того, документ передбачає, що розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) внаслідок впровадження накопичувальної професійної пенсійної системи виросте на:

15% – для програми №1;

7% – для програми №2;

не менш як 3% – для програми № 3.

Як відомо, зараз в Україні діє перший рівень системи пенсійного забезпечення – солідарний. На цьому рівні грошове забезпечення пенсіонерів здійснюється за рахунок податків, які платять люди. які працюють. Однак пенсії залишаються низькими через постійний дефіцит Пенсійного фонду. Передбачається, що розв'язати проблему допоможе впровадження другого рівня пенсійної системи – накопичувального. Тоді українців зобов'яжуть самим накопичувати на пенсію. Але солідарний рівень також продовжить працювати.

До слова, пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки.

Джерело: Сегодня