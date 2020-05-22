Нова реальність. Міжнародні аналітики спрогнозували, що станеться з економікою в епоху постпандемії



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Світ чекає новий виток цифровізації в епоху постпандемії

Світ чекає новий виток цифровізації

Аналітики міжнародної консалтингової компанії Boston Consulting Group (BCG) описали нову економічну реальність після епохи пандемії коронавірусу.

Експерти вважають, що світ чекає новий виток цифровізації. Зокрема, відбудеться розвиток онлайн-економіки. Крім того, держава стало «подушкою безпеки» для громадян і бізнесу, відбулося зростання довіри до інститутів і виникнення нових форм державно-приватного партнерства на регіональному рівні.

У період пандемії підвищилася мобільність співробітників, гнучкість роботи, в пріоритеті стали охорона праці і здоров’я персоналу. З’явилися нові моделі поведінки, які характеризуються великою увагою до здоров’я, готовністю пожертвувати особистою свободою на благо суспільства і себе. Фахівці вважають, що ця тенденція збережеться.

При цьому у виробництві відбулася локалізація ланцюжків поставок, підвищилася стійкість до кризи, розвинулися дистанційні методи управління. Однак, в той же час з’явилися і нові міжнародні бар’єри, наприклад, контроль ланцюжків поставок критично важливих товарів і пересування людей, істотне уповільнення глобалізації і тимчасовий спад у світовій торгівлі.

Раніше фахівці писали про те, що пандемія коронавірусу в поєднанні зі світовою соціальною і економічною кризою зруйнує старий глобалізм і стане «родовою травмою» для нової моделі неминучого глобалізму, бо у людства немає іншого шляху і шансу, як спільними зусиллями, а не за рахунок один одного, вибратися з цієї прірви, в яку воно потрапило з власної вини.

Нагадаємо, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що на відновлення світової економіки після пандемії коронавіруса Covid-19 знадобиться три роки.