Пенсійний фонд б’є на сполох: надходження різко скоротилися



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У травні Фонд недоотримав 20% запланованих надходжень від єдиного соціального внеску

Надходження до Пенсійного фонду від єдиного соціального внеску (ЄСВ) з початку року склали 90,7 млрд грн, що на 7,2 млрд грн менше запланованого. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

При цьому в травні відставання від плану становить 20%. Так, за даними ПФУ, з початку травня надходження склали 11,2 млрд грн, що на 2,7 млрд грн або 19,5% менше плану. На 21 травня надходження склали 1 млрд (на 200 млн грн менше, ніж заплановано).

При цьому було профінансовано пенсій на суму 31,4 млрд грн.

До слова, Мінсоцполітики пропонує з наступного року запустити накопичувальну пенсійну систему. У міністерстві зазначають, що обсяг накопичень за новою системою складе 15,6 млрд грн у перші п'ять років від понад 135 тис. осіб.

Як повідомлялося, Верховна Рада остаточно відхилила закон про пенсійний вік для жінок.