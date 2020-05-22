  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пенсійний фонд б’є на сполох: надходження різко скоротилися

    • Розсилка
    Пенсійний фонд б’є на сполох: надходження різко скоротилися

    У травні Фонд недоотримав 20% запланованих надходжень від єдиного соціального внеску

    Надходження до Пенсійного фонду від єдиного соціального внеску (ЄСВ) з початку року склали 90,7 млрд грн, що на 7,2 млрд грн менше запланованого. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

    При цьому в травні відставання від плану становить 20%. Так, за даними ПФУ, з початку травня надходження склали 11,2 млрд грн, що на 2,7 млрд грн або 19,5% менше плану. На 21 травня надходження склали 1 млрд (на 200 млн грн менше, ніж заплановано).

    При цьому було профінансовано пенсій на суму 31,4 млрд грн.

    2504525

    До слова, Мінсоцполітики пропонує з наступного року запустити накопичувальну пенсійну системуУ міністерстві зазначають, що обсяг накопичень за новою системою складе 15,6 млрд грн у перші п'ять років від понад 135 тис. осіб.

    Як повідомлялося, Верховна Рада остаточно відхилила закон про пенсійний вік для жінок.

    Читайте також: 

    пенсіонери пенсійна система соцвиплати гроші закон Пенсійний фонд вік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ