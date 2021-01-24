Випуск держоблігацій для «Енергоатому» забезпечить ремонти АЕС та купівлю ядерного палива – експерт

При цьому експерт підкреслив, що не лише ОВДП та кредитами компанія має нормалізовувати свій фінансовий стан

Експерт висловив сподівання, що ініціатива ВРУ буде підтриманою Кабінетом Міністрів України

Ініційований народними депутатами України випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для держкомпанії «Енергоатом» забезпечить спроможність здійснювати ремонти АЕС та своєчасну закупівлю ядерного палива. Про це у Facebook написав експерт у сфері енергетики Сергій Чех.

Він повідомив, що доброю новиною стала реєстрація законопроєкту, що передбачає випуск ОВДП на суму 7,3 млрд грн для фінансової стабілізації, НАЕК «Енергоатом».

«Сподіваюсь, що така, досить суттєва фінансова підтримка державної компанії забезпечить стабільне фінансування планових ремонтів та закупівлю ядерного палива у поточному році», – сказав Чех.

При цьому він підкреслив, що не лише ОВДП та кредитами компанія має нормалізовувати свій фінансовий стан.

«Використання переваг існуючої конкурентної позиці, зміна тактики продажів електроенергії з метою отримання максимального прибутку мають стати запорукою сталого розвитку компанії, коли кредити залучають для інвестування в майбутнє, а не на покриття збитків або фінансових розривів», – уточнив експерт.

Чех висловив сподівання, що ініціатива ВРУ не тільки буде підтриманою Кабінетом Міністрів України, але й стане частиною комплексного рішення стосовно розв’язання проблем заборгованості на ринку електроенергії.

Як повідомлялося, 21 січня народні депутати міжфракційних об’єднань «За розвиток атомної енергетики» та «Чиста енергія – здорове довкілля» зареєстрували законопроєкт, який передбачає випуск ОВДП на загальну суму 7,3 млрд грн для компанії «Енергоатом».

На думку народної депутатки Людмили Буймістер, завдяки такій ініціативі «Енергоатом» та підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів, що допоможе подолати кризу неплатежів на ринку електроенергії.

Нагадаємо, Уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої «енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов’язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість. 16 грудня НКРЕКП відправило «Гарантованому покупцю» настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн, компанії «Енергоатом».

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними у червні 2020 року. Через ризик зриву виконання фінансових зобов’язань інвестори писали звернення до президента Володимира Зеленського.