Енергоатом приєднався до Європейського альянсу чистого водню

Тепер «Енергоатом» знаходиться в одній компанії з BMW і General Electric

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» увійшла до Європейського альянсу чистого водню (European Clean Hydrogen Alliance), створеного влітку 2020 року Європейській комісією, - повідомляють Elektrovesti.

Членство в альянсі надасть НАЕК «Енергоатом» можливість отримувати актуальну інформацію про розвиток водневої енергетики в країнах ЄС і брати участь в заходах, спрямованих на впровадження новітніх водневих технологій.

«Наша мета - ефективне використання потужностей українських АЕС, а в глобальному сенсі – укорінення «зелених» технологій в енергетиці для протидії кліматичним змінам», - сказав глава «Енергоатома» Петро Котин.

Він підкреслив, що широкомасштабне застосування водню матиме сенс тільки в разі, якщо цей енергоносій проводитиметься екологічно чистої генерацією, якої безперечно є атомна енергетика.