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    Енергоатом приєднався до Європейського альянсу чистого водню

    нова енергія
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    <p>&laquo;Енергоатом&raquo; вийшов на зелений шлях розвитку світової енергетики</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Енергоатом приєднався до Європейського альянсу чистого водню

    «Енергоатом» вийшов на зелений шлях розвитку світової енергетики

     

    Фото: atomic-energy.ru

    Тепер «Енергоатом» знаходиться в одній компанії з BMW і General Electric

    Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» увійшла до Європейського альянсу чистого водню (European Clean Hydrogen Alliance), створеного влітку 2020 року Європейській комісією, - повідомляють Elektrovesti.

    Членство в альянсі надасть НАЕК «Енергоатом» можливість отримувати актуальну інформацію про розвиток водневої енергетики в країнах ЄС і брати участь в заходах, спрямованих на впровадження новітніх водневих технологій. 

    «Наша мета - ефективне використання потужностей українських АЕС, а в глобальному сенсі – укорінення «зелених» технологій в енергетиці для протидії кліматичним змінам», - сказав глава «Енергоатома» Петро Котин. 

    Він підкреслив, що широкомасштабне застосування водню матиме сенс тільки в разі, якщо цей енергоносій проводитиметься екологічно чистої генерацією, якої безперечно є атомна енергетика.

    Теги: ЄС енергетика Енергоатом водень
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