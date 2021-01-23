«Енергоатом» та «зелені» електростанції отримали окремі джерела погашення боргів, – нардеп

«Питання боргів вже перезріло і потребує негайного вирішення» - нардеп

«Криза неплатежів на ринку електроенергії може бути вирішена вже найближчим часом» - Буймістер

Державна компанія «Енергоатом» та підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів, що допоможе подолати кризу неплатежів на ринку електроенергії.

Про це написала народний депутат Людмила Буймістер у Facebook.

За її словами, криза неплатежів на ринку електроенергії може бути вирішена вже найближчим часом, оскільки 22 січня нардепи зареєстрували законопроєкт №4624 про випуск ОВДП для «Енергоатому» на суму 7,3 млрд грн.

«Йому, як і виробникам ВДЕ, «Гарантований покупець» винен багато грошей. Питання боргів ДП «Гарантований Покупець» вже перезріло і потребує негайного вирішення», – написала Буймістер.

Вона нагадала, що останні тижні спостерігалась ситуація, коли з використанням Кабміну та НКРЕКП, цільові кредитні кошти для зеленої енергетики намагалися нашвидкуруч розподілити ще й на «Енергоатом».

Нардеп також додала, що нардепи хочуть уникнути не цільового та незаконного розподілу коштів в «зеленій» енергетиці, тому запропонували визначити окремі джерела погашення боргів для кожного напрямку енергетики.

«Для інвесторів у ВДЕ – це кредити держбанків, для «Енергоатому» – держоблігації», – пояснила нардеп.

Уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої «енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов’язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість.

Нагадаємо, у Верховні Раді депутати двох міжфракційні об’єднань ініціювали законопроект, який передбачає випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 7,3 млрд грн для покращення фінансового стану НАЕК «Енергоатом».

Читайте також: