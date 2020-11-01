Будівництво двох реакторів Хмельницької АЕС. «Енергоатом» озвучив вартість проєкту

Крім того, Котін розповів, скільки часу потрібно для будівництва цих блоків

15 жовтня фахівці Skoda JS, інституту «Енергопроєкт» та «Енергоатома» провели робочу нараду з підготовки до будівництва енергоблоків ХАЕС

Тимчасово виконуючий обов’язки президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін розповів про майбутнє будівництво реакторів Хмельницької АЕС.

В інтерв’ю «Главкому» Котін Котін зазначив, що вартість будівництва двох реакторів Хмельницької АЕС складає 73 мрд грн.

«22 вересня 2020 року президент указом № 406 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики» доручив уряду внести у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Сподіваємося, що Кабмін дотримається визначеного указом президента строку», – зазначив керівник компанії.

Крім того, Котін розповів, скільки часу потрібно для будівництва цих блоків.

«Передбачений термін завершення будівництва за нинішнім графіком – 2026 рік, тож маємо орієнтуватися саме на цю дату. Сьогодні ми впевнені, що готові вкластися в ці терміни. Вартість проєкту, розрахована фахівцями «Енергоатома», профільних науково-технічних та проєктних організацій, складає 73 мрд грн – ця сума затверджена відповідною постановою уряду», – пояснив керівник компанії.

До того ж, Котін розповів про результати робочої наради, яку провели 15 жовтня фахівці Skoda JS, інституту «Енергопроєкт» та «Енергоатома» з підготовки до будівництва енергоблоків ХАЕС.

«Відтепер онлайн-наради між нашими та чеськими фахівцями відбуватимуться щотижня, причому чеська сторона вже привезла на розгляд українських атомників свої методики й пропозиції. Мною затверджено графік робіт з добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС із чіткими дедлайнами для всіх етапів. Дата початку проєктування напряму залежить від того, наскільки швидко парламент розгляне законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 ХАЕС. Наразі ж фахівці «Енергоатома» та компанії Skoda JS готують супровідні документи огляду обладнання на будівельному майданчику (який проводитиметься за методикою чеської сторони), матеріали до меморандуму про співробітництво зі Skoda JS та міжурядової угоди, яка дозволить «Енергоатому» зокрема отримати кредит на будівництво від Чеського експортного банку. Перешкод для реалізації цього проєкту у встановлені строки ми наразі не бачимо, адже маємо політичну волю вищого керівництва держави і усе, що необхідно для будівницства», – наголосив Котін.

Нагадаємо, що «Енергоатом» отримав 210 млн збитку. Експерт назвав причину.

Крім того, «Енергоатому» потрібно понад 11 млрд грн і десятки років на безпечну зупинку одного енергоблоку.

До слова, Кабмін покращив умови продажу електроенергії державним «Гарантованим покупцем».