Випуск ОВДП для погашення боргів зеленій енергетиці поверне віру інвесторів в Україну, — економіст



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«Без інвестицій помітного зростання економіки чекати наївно, а нині брак інвестицій поглибить падіння економіки»

Погашення боргів перед інвесторами у проекти «зеленої» енергетики з допомогою випуску облігацій внутрішньої державної позики ОВДП дозволить державі виконати свої зобов’язання та відновити довіру інвесторів до України.

Про це написав економіст Борис Кушнірук в блозі на «Ліга».

Економіст нагадав, що станом на 1 серпня поточного року заборгованість перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел складала 22,4 млрд грн. Інвестори погодились на зниження «зеленого» тарифу, а держава зобов’язалась погасити заборгованість перед ними, і відповідний закон вступив в дію з 1 серпня поточного року. Проте на даний момент держава своїх зобов’язань не виконує, через що інвестори змушені подавати судові позови.

«Судячи із суми заборгованості та наявних позовів ігнорувати проблему не вдасться. Наявність позовів та розголос про невиконання державою своїх зобов’язань у надвеликих обсягах звалить інвестпривабливість України у від’ємну площину», — сказав економіст.

Він зазначив, що раніше стверджував — без інвестицій помітного зростання економіки чекати наївно, а в теперішніх умовах брак інвестицій поглибить падіння економіки.

«В Раді є законопроект №4151, яким пропонується внести зміни до держбюджету цього року й надати Мінфіну право випустити ОВДП, кошти від розміщення яких надійдуть до ДП «Гарпок» й будуть спрямовані на погашення заборгованості за вироблену електроенергію з ВДЕ. Вважаю, його доцільно підтримати», — додав Кушнірук.

На його думку, застосування механізму випуску ОВДП для погашення заборгованості «зеленій» генерації дозволить Україні виконати зобов’язання перед виробниками електроенергії з відновлювальних джерел та продемонструвати іноземним інвесторам здатність вирішувати проблеми і повернути їх довіру до країни.

Раніше депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в «зелену» енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.

Разом з тим, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти «зеленої» енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.