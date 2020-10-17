Без виплат інвесторам держава отримає міжнародні позови вже цього року – ЄУЕА



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За словами Гуменюк, інвестори вже готуються до подачі позовів у міжнародний арбітраж

Влада має якнайшвидше забезпечити повні виплати за «зеленими» тарифами

Якщо держава не виконає зобов’язання щодо погашення заборгованості перед виробниками «зеленої» енергетики, Україна отримає арбітражні позови від інвесторів в зелену енергетику вже цього року. Про це заявила директор Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк.

На її думку, влада має якнайшвидше залучити всі можливі інструменти для погашення до кінця поточного року заборгованості перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел та забезпечити повні виплати за «зеленими» тарифами.

«Запропоновані вами різні механізми щодо залучення з державного бюджету, щодо підвищення або утримання ціни на передачу, тарифу на передачу оператора систем передачі, щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики, – це все дуже важливі інструменти, і я закликаю уряд України. Міністерство енергетики, профільні комітети Верховної Ради іще раз розглянути ці механізми і активно включатися в роботу, щоб до кінця цього року були виконані ті зобов’язання, які взяла на себе держава Україна», – сказала Гуменюк.

За її словами, інвестори вже готуються до подачі позовів у міжнародний арбітраж, якщо Україна не виконає взяті перед ними зобов’язання щодо погашення боргів за вироблену електроенергію. Та наголосила, що вважає такий розвиток подій найгіршим варіантом, як для інвесторів, так і для нашої країни.

«В протилежному разі, на жаль, хочу підтвердити той факт, що як негативний наслідок невиконання всіх цих зобов’язань дійсно я спостерігаю, як наші члени асоціації, компанії, інвестори готуються до арбітражних позовів», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що 1 серпня набрав чинності закон №810-IX, який підписав президент Володимир Зеленський. Завдання закону - і основні положення меморандуму між Кабміном та іноземними інвесторами у ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження зелених тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, тощо.

Крім того, закон визначає строки та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ – в четвертому кварталі цього року держава має виплатити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% – у 2021 році. Зі свого боку, меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію починаючи з серпня цього року. За станом на початок жовтня накопичені борги за попередні періоди не погашений, рівень розрахунків за електроенергію з ВДЕ за серпень становить 100% (зі значним запізненням), за вересень – 33%.

Раніше депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній раді законопроєкт щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярда для погашення в четвертому кварталі 2020 боргу перед виробниками зеленої енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в зелену енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.

Разом з тим, провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори проєкти зеленої енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За інформацією з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.