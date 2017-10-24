Українські металурги в 2017 році виробили 22,7 млн тонн сталі

Українські металурги за підсумками 2017 року скоротили виробництво сталі на 6,4% порівняно з 2016 роком - до 22,7 млн тонн, знизившись при цьому з 10-го на 12-те місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association). Згідно зі звітом асоціації за 2017 рік, лідерство в рейтингу



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Фото з відкритих джерел Виробництво сталі в Україні скоротилося на 6,4%

Українські металурги в 2017 році виробили 22,7 млн тонн сталі

Українські металурги за підсумками 2017 року скоротили виробництво сталі на 6,4% порівняно з 2016 роком - до 22,7 млн тонн, знизившись при цьому з 10-го на 12-те місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

Згідно зі звітом асоціації за 2017 рік, лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай – 831,7 млн тонн (зростання порівняно з 2016 роком на 5,7%).

Далі йдуть: Японія (104,7 млн тонн, -0,1%), Індія (101,4 млн тонн, +6,2%), США (81,6 млн тонн, +4%), Росія (71,3 млн тонн, +1,3%), Південна Корея (71,1 млн тонн, +3,7%), Німеччина (43,6 млн тонн, +3,5%), Туреччина (37,5 млн тонн, +13,1%), Бразилія (34,4 млн тонн, +9,9%), Італія (24 млн тонн, +2,9%), Тайвань (23,2 млн тонн, +6,8%).

У 2017 році порівняно з 2016 роком 66 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 5,5% - до 1,675 млрд тонн.

Також повідомляється, що Україна в грудні минулого року піднялася на 10-те місце в рейтингу виробників сталі з показником 2,1 млн тонн. При цьому, порівняно з груднем 2016 року, виробництво сталі в країні в грудні 2017 року збільшилося на 2,4%.

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Джерело: УНІАН