Виробники попереджають: ціна на м'ясо буде зростати

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На ціну вплине, зокрема, і подорожчання кормових компонентів

У структурі виробництва тваринницької продукції частка кормів складає до 70%, а вже в найближчий час за прогнозами Асоціації тваринників України ціни на кормові компоненти знову подорожчають.

Так, порівнюючи ціни першої декади квітня та другої декади травня, прогнозується наступне подорожчання кормових компонентів, що, як наслідок, вплине і на ціну на м'ясо. Окрім уже відомих факторів, що впливають на підвищення цін, наприклад, відсутність належної політики в попередженні та боротьби з АЧС, до проблеми додається і збільшення собівартості продукції тваринницького комплексу.

По білковій сировині:

Макуха соняшникова – на 32%

Шрот соняшниковий – на 33,4%

Шрот соєвий - на 18%

Макуха соєва - на 17,4%

По зерновим:

Пшениця - на 5,1%

Ячмінь – на 4,2%

Кукурудза – на 8%

«Корми складають 60-70% собівартості одиниці тваринницької продукції ВРХ. Підвищення цін на них неминуче спричинить здорожчання цін на м'ясо», - зауважила Ірина Паламар, голова Асоціації тваринників України.

Вже, як повідомило agravery.com, корми для ВРХ різко подорожчали. Ціни на кормовий концентратний мікс за підсумками перших чотирьох місяців поточного року зросли рівно на третину, тобто на 32,9%. Але найбільшою проблемою є соняшниковий шрот. У поточному році ціни на нього підскочили на 80,2%. Як результат, у квітні індекс УМІ знизився відразу на 13,3%. Фермери-молочники вкрай стурбовані цією ситуацією.

Нагадаємо, що травневий шашлик у цьому році обійшовся у 1,5-2 рази дорожче, ніж минулого року.