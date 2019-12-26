Вітренко заявив, що керівника «Кіровоградгазу» звільнили «не спитавши»



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Виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко схвально відгукнувся про роботу Олександра Гладкого

Гладкий за лічені місяці виявив «мертві душі», тобто списування газу на неіснуючих споживачів, і передав всі матеріали в правоохоронні органи, - розповів Вітренко

Сьогодні, 26 грудня, стало відомо про звільнення керівника акціонерного товариства «Кіровоградгаз» Олександра Гладкого.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Чиновник схвально відгукнувся про його роботу, однак зауважив, що його особисто про це звільнення «не питали».

«У рішенні Наглядової ради не зазначені формальні підстави для такого рішення. Просто сказано «припинити повноваження». Не буду поки коментувати це рішення. Я не маю до нього відношення, мене навіть не питали.