Вітренко заявив, що керівника «Кіровоградгазу» звільнили «не спитавши»
Гладкий за лічені місяці виявив «мертві душі», тобто списування газу на неіснуючих споживачів, і передав всі матеріали в правоохоронні органи, - розповів Вітренко
Сьогодні, 26 грудня, стало відомо про звільнення керівника акціонерного товариства «Кіровоградгаз» Олександра Гладкого.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Чиновник схвально відгукнувся про його роботу, однак зауважив, що його особисто про це звільнення «не питали».
«У рішенні Наглядової ради не зазначені формальні підстави для такого рішення. Просто сказано «припинити повноваження». Не буду поки коментувати це рішення. Я не маю до нього відношення, мене навіть не питали.
Але маю бути порядним по відношенню до Олександра і подякувати йому за те, що він зробив. Але спочатку хочу подякувати йому за те, що він свого часу повірив, прийшов на чесний конкурс на цю посаду і виграв його. Особливо відзначу те, що після призначення, замість того, щоб отримувати хабар, «регулярну платню» тільки за те, щоб не помічати зловживання, Олександр за лічені місяці виявив «мертві душі», тобто списування газу на неіснуючих споживачів, і передав всі матеріали в правоохоронні органи. Наскільки я знаю, це чи не єдиний такий випадок», - написав Вітренко.
Він зазначив, що Гладкий, як керівник облазу, не закрив на «мертві душі» очі, і «тільки він став боротися з корупцією не деклараціями про «нульову толерантність к корупції», а реальними справами».
«Олександр також не взяв хабар і не пішов на «договорняк» з тими, хто вивів гроші з Кіровоградгазу перед тим, як Нафтогаз відновив свій контроль над компанією. Я знаю багато інших прикладів чесної і ефективної роботи Олександра Гладкого в інтересах України. Дякую йому за це», - відзначив Вітренко.
Він додав, що «час розсудить, хто робив справжні реформи, а хто переважно піарився, паразитуючи на результатах роботи інших».