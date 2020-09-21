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    Економіка та фінанси

    Війна чи бізнес? Найбільший російський інтернет-магазин зайшов в Україну

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    В Україні буде працювати близько 800 пунктів видачі&nbsp;Wildberries - Війна чи бізнес? Найбільший російський інтернет-магазин зайшов в Україну
    В Україні буде працювати близько 800 пунктів видачі Wildberries

    Інтернет-магазин зайшов через Польщу, приховавши російське коріння

    Найбільший російський інтернет-магазин Wildberries прийшов на український ринок.

    Наразі на території України працює сайт і додаток Wildberries для операційної системи iOS, очікується запуск програми для Android.

    Слід зазначити, що сайт російськомовний, української версії немає.

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    Крім того, компанія зайшла через Польщу, приховавши своє російське коріння.

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    Згідно з планом компанії, в Україні буде працювати близько 800 пунктів видачі.

    Крім України, Wildberries працює в Росії, Білорусі, Казахстані, Вірменії, Киргизстані, Польщі та Словаччині. Філії в останніх двох країнах відкрилися цього року.

    Основний акціонер Wildberries Тетяна Бакальчук займає друге місце серед найбагатших жінок Росії зі статком в мільярд доларів.

    Росія війна бізнес Україна магазин
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