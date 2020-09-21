Війна чи бізнес? Найбільший російський інтернет-магазин зайшов в Україну
Інтернет-магазин зайшов через Польщу, приховавши російське коріння
Найбільший російський інтернет-магазин Wildberries прийшов на український ринок.
Наразі на території України працює сайт і додаток Wildberries для операційної системи iOS, очікується запуск програми для Android.
Слід зазначити, що сайт російськомовний, української версії немає.
Крім того, компанія зайшла через Польщу, приховавши своє російське коріння.
Згідно з планом компанії, в Україні буде працювати близько 800 пунктів видачі.
Крім України, Wildberries працює в Росії, Білорусі, Казахстані, Вірменії, Киргизстані, Польщі та Словаччині. Філії в останніх двох країнах відкрилися цього року.
Основний акціонер Wildberries Тетяна Бакальчук займає друге місце серед найбагатших жінок Росії зі статком в мільярд доларів.