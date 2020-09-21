Війна чи бізнес? Найбільший російський інтернет-магазин зайшов в Україну



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В Україні буде працювати близько 800 пунктів видачі Wildberries

Інтернет-магазин зайшов через Польщу, приховавши російське коріння

Найбільший російський інтернет-магазин Wildberries прийшов на український ринок.

Наразі на території України працює сайт і додаток Wildberries для операційної системи iOS, очікується запуск програми для Android.

Слід зазначити, що сайт російськомовний, української версії немає.

Крім того, компанія зайшла через Польщу, приховавши своє російське коріння.

Згідно з планом компанії, в Україні буде працювати близько 800 пунктів видачі.

Крім України, Wildberries працює в Росії, Білорусі, Казахстані, Вірменії, Киргизстані, Польщі та Словаччині. Філії в останніх двох країнах відкрилися цього року.

Основний акціонер Wildberries Тетяна Бакальчук займає друге місце серед найбагатших жінок Росії зі статком в мільярд доларів.