У 2015 році Верещук їздила до Москви на вручення премії кремлівській пропагандистці
Соратниця Володимира Зеленського має доволі специфічну знайому з Росії
Кандидатці в мери Києва від партії «Слуга народу» Ірині Верещук пригадали поїздку до Москву у 2015 році.
Інформація про те, що в розпал війни на Донбасі народний депутат від пропрезидентської партії їздила до столиці країни-агресора на вручення премії пропагандистці Кремля Марині Ахмедовій з'явилася в Telegram-каналі «Зелені чоловічки».
Ахмедова нібито є подругою Верещук.
«Це все, що потрібно знати про людину Зеленського в Києві. Мері Попінз, беріть свою парасольку та летіть в Ростов», – зазначається в повідомленні.