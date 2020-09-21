У 2015 році Верещук їздила до Москви на вручення премії кремлівській пропагандистці



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Кремлівська пропагандистка Марина Ахмедова та Ірина Верещук, яка хоче стати мером столиці України

Соратниця Володимира Зеленського має доволі специфічну знайому з Росії

Кандидатці в мери Києва від партії «Слуга народу» Ірині Верещук пригадали поїздку до Москву у 2015 році.

Інформація про те, що в розпал війни на Донбасі народний депутат від пропрезидентської партії їздила до столиці країни-агресора на вручення премії пропагандистці Кремля Марині Ахмедовій з'явилася в Telegram-каналі «Зелені чоловічки».

Ахмедова нібито є подругою Верещук.

«Це все, що потрібно знати про людину Зеленського в Києві. Мері Попінз, беріть свою парасольку та летіть в Ростов», – зазначається в повідомленні.