  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У 2015 році Верещук їздила до Москви на вручення премії кремлівській пропагандистці

    • Розсилка
    Кремлівська пропагандистка&nbsp;Марина Ахмедова та Ірина Верещук, яка хоче стати мером столиці України - У 2015 році Верещук їздила до Москви на вручення премії кремлівській пропагандистці
    Кремлівська пропагандистка Марина Ахмедова та Ірина Верещук, яка хоче стати мером столиці України

    Соратниця Володимира Зеленського має доволі специфічну знайому з Росії

    Кандидатці в мери Києва від партії «Слуга народу» Ірині Верещук пригадали поїздку до Москву у 2015 році.

    Інформація про те, що в розпал війни на Донбасі народний депутат від пропрезидентської партії їздила до столиці країни-агресора на вручення премії пропагандистці Кремля Марині Ахмедовій з'явилася в Telegram-каналі «Зелені чоловічки».

    Ахмедова нібито є подругою Верещук.

    Читайте також: «Сьогодні вночі я думками з вами». Депутатка попалася в Раді за інтимною перепискою з незнайомкою (фото)

    «Це все, що потрібно знати про людину Зеленського в Києві. Мері Попінз, беріть свою парасольку та летіть в Ростов», – зазначається в повідомленні.

    Росія сепаратизм партія Слуга народу Ірина Верещук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies