Голова Єврокомісії попередила світ: наслідки війни в Україні виходять за межі Європи

Війна Кремля в Україні загрожує продовольчій безпеці у всьому світі, зазначила глава Єврокомісії

Агресія президента Росії Володимира Путіна проти України має наслідки далеко за межами Європи. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Виступаючи на Європейському гуманітарному форумі, фон дер Ляєн закликала Росію до миру. За її словами, війна Кремля в Україні загрожує продовольчій безпеці у всьому світі.

«Україна – житниця світу. Тільки Україна забезпечує більше половини поставок пшениці Світової продовольчої програми. Такі країни, як Сомалі, повністю покладаються на Україну та Росію в імпорті пшениці. Ця війна доповнює і без того жахливу ситуацію. Тому що наш світ досі зруйнований занадто багатьма конфліктами, від Сирії до Ємену, від Сахеля до Ефіопії, від Афганістану до М’янми», » сказала фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії заявила, що ЄС внесе 2,5 мільярда євро на вирішення проблеми дефіциту продовольства у світі.

«ЄС, найбільший у світі гуманітарний донор, продовжує нарощувати свою підтримку з 2,5 мільярда євро до 2024 року, щоб допомогти регіонам, які найбільше постраждали від відсутності продовольчої безпеки», – сказала вона і пообіцяла, що ЄС підготує низку спеціальних заходів для збільшення виробництва продуктів харчування в Європі.

Фон дер Ляєн попередила світову спільноту про загрозу вступити в нову епоху голоду в багатьох частинах світу.

1 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

Резолюцію схвалили 637 голосами «за», лише 13 євродепутатів виступили проти, 26 утрималися.

3 березня МЗС Польщі заявило, що Україна найближчим часом може стати кандидатом у члени Євросоюзу.

11 березня Рада ЄС запропонувала Єврокомісії розглянути заяву на членство від України.