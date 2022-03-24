В Україні назріває екологічна катастрофа через вбитих російських солдатів

Тіла загиблих немає де зберігати, рефрижератори досі не доставили

За місяць війни в Україні Росія досі не подбала про вивезення загиблих солдатів. Про це повідомив в.о. директора управління охорони здоров'я Сумської області Анатолія Котляра.

«Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять велику загрозу, насамперед екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту», — зазначив Котляр.

За його словами, тіла без документів складно ідентифікувати.

Щоб зберігати трупи російських бійців, замовлено 10 рефрижераторів, але через блокування деяких залізничних напрямків їх досі не доставили. У результаті тіла загиблих пакують у пакети.

Наразі вирішується питання про поховання тіл, щоб після закінчення військових дій ексгумувати та передати близьким до Росії для поховання окупантів на рідній землі.

Як повідомляв Генштаб Збройних сил України, подекуди від бойових екіпажів рашистів залишається лише попіл, навіть хоронити нічого.