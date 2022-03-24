Британія заарештувала російський гелікоптер

У Британії заарештували російський гелікоптер, що знаходиться на приватному аеродромі

Влада Великобританії заарештувала вже три приватні літаки, що належать російським громадянам.

Міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс заявив, що влада країни заарештує російський вертоліт, що знаходиться на одному з приватних аеродромів Сполученого Королівства. Про це він написав у Twitter.

«Нещодавно я підписав указ про затримання вертольота, який належить Росії. Зараз повітряне судно знаходиться на території Сполученого Королівства, на приватному аеродромі», – наголосив Шеппс.

Про те, кому належить вертоліт і де саме він не уточнив.

Нагадаємо, що влада Великобританії заарештувала вже три приватні літаки, що належать російським громадянам. Раніше уряд ухвалив рішення про конфіскацію та затримання будь-якого російського літака, який пролітатиме у повітряному просторі країни.

Нагадаємо, напередодні Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського (фото).