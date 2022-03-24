  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Британія заарештувала російський гелікоптер

    У Британії заарештували російський гелікоптер, що знаходиться на приватному аеродромі - Британія заарештувала російський гелікоптер
    У Британії заарештували російський гелікоптер, що знаходиться на приватному аеродромі

    Влада Великобританії заарештувала вже три приватні літаки, що належать російським громадянам.

    Міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс заявив, що влада країни заарештує російський вертоліт, що знаходиться на одному з приватних аеродромів Сполученого Королівства. Про це він написав у Twitter.

    «Нещодавно я підписав указ про затримання вертольота, який належить Росії. Зараз повітряне судно знаходиться на території Сполученого Королівства, на приватному аеродромі», – наголосив Шеппс.

    Про те, кому належить вертоліт і де саме він не уточнив.

    Нагадаємо, що влада Великобританії заарештувала вже три приватні літаки, що належать російським громадянам. Раніше уряд ухвалив рішення про конфіскацію та затримання будь-якого російського літака, який пролітатиме у повітряному просторі країни.

    Нагадаємо, напередодні Гібралтар затримав яхту російського мільярдера Пумп’янського (фото).

    Теги: росія окупанти міністр війна вертоліт Україна гелікоптер влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Британія заарештувала російський гелікоптер