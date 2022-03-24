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    Події в Україні

    У центрі Нью-Йорка замайорів український прапор (відео)

    У центрі Нью-Йорка замайорів український прапор (відео)

    У Нью-Йорку проживає найбільше українців за межами України

    У Нью-Йорку відбулася церемонія підняття американського та українського прапорів на Мангеттені - центральному районі міста. Про це пише Укрінформ.

    Мер Нью-Йорка Ерік Адамс особисто підняв український прапор.

    У Нью-Йорку відбулася церемонія підняття американського та українського прапорів на Мангеттені

    У Нью-Йорку відбулася церемонія підняття американського та українського прапорів на Мангеттені

    У церемонії взяли участь генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов, члени міської ради та мерії, конгресмени, представники української громади.

    У Нью-Йорку проживає найбільше українців за межами України.

    «Будь-який конфлікт, який розгортається у глобальному масштабі, розгортається й на вулицях Нью-Йорка. Бомби, які вибухають у Києві, розбивають наші серця тут, у Нью-Йорку, та по всій нашій країні. Підняття прапора – це ще й підняття енергії та духу українського народу, аби він знав, що ми з ним єдині», – сказав він.

    Очільник Нью-Йорка підкреслив, що пишається стійкістю і духом українського народу, який протистоїть терористичним атакам та насильству і ніколи не здасться, захищаючи свою Батьківщину.

    «Ми знаємо, що таке боротися за Батьківщину. І сьогодні ми єдині. Ми з вами. Ми - частина українського народу», - підсумував Адамс.

    Прапор майорітиме над Нью-Йорком до самої перемоги України у війні.

    Теги: росія окупанти США війна прапор Україна окупація #stoprussia
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    У центрі Нью-Йорка замайорів український прапор (відео)