У центрі Нью-Йорка замайорів український прапор (відео)

У Нью-Йорку проживає найбільше українців за межами України

У Нью-Йорку відбулася церемонія підняття американського та українського прапорів на Мангеттені - центральному районі міста. Про це пише Укрінформ.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс особисто підняв український прапор.

У Нью-Йорку відбулася церемонія підняття американського та українського прапорів на Мангеттені

У церемонії взяли участь генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов, члени міської ради та мерії, конгресмени, представники української громади.

У Нью-Йорку проживає найбільше українців за межами України.

«Будь-який конфлікт, який розгортається у глобальному масштабі, розгортається й на вулицях Нью-Йорка. Бомби, які вибухають у Києві, розбивають наші серця тут, у Нью-Йорку, та по всій нашій країні. Підняття прапора – це ще й підняття енергії та духу українського народу, аби він знав, що ми з ним єдині», – сказав він.

Очільник Нью-Йорка підкреслив, що пишається стійкістю і духом українського народу, який протистоїть терористичним атакам та насильству і ніколи не здасться, захищаючи свою Батьківщину.

«Ми знаємо, що таке боротися за Батьківщину. І сьогодні ми єдині. Ми з вами. Ми - частина українського народу», - підсумував Адамс.

Прапор майорітиме над Нью-Йорком до самої перемоги України у війні.