Шахтарі Львівсько-Волинського басейну мітингують у Києві через структури Кропачова, - нардеп



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У шахтарів не купують вугілля

Шахтарям не виплатили зарплатню за березень і квітень

Біля будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості зібралися близько 200 шахтарів вугільної підприємств Західної України. Вони вимагають у держави виплатити борги по зарплаті і купувати їх вугілля, повідомляють Українські Новини.

За словами шахтарів, їм не виплатили зарплату за березень та квітень. Крім цього, є проблеми з реалізацією вугілля.

За інформацією народного депутата Михайла Бондаря, раніше все вугілля ЛВБ підприємство купувало Держвугольпостач, але після появи структур Кропачова ситуація різко змінилася.

«Держвугольпостач купував раніше те вугілля, що добували на підприємствах ЛВБ і реалізовував на «Центренерго». На жаль, зараз Держвугольпостач цього не робить, віддали це якимось приватним структурам, так званого, «смотрящего» Кропачова. Ці приватні структури теж спочатку брали львівське вугілля, а тепер мовчать. Вугілля накопичується на складах, і крім цього у шахтарів немає грошей за свою реалізовану продукцію», - підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, на початку 2018 року державна компанія «Центренерго» заявляла про готовність викуповувати все вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну. У листопаді минулого року народний депутат Михайло Бондар заявив, що через бізнесмена Віталія Кропачова державні шахти втрачають 1,6 мільярдів гривень.