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    Економіка та фінанси

    Шахтарі на Донеччині перекрили трасу: вимагають виплати 35 млн грн боргу

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    Шахтарі планують продовжити протести і 24 червня, у понеділок - Шахтарі на Донеччині перекрили трасу: вимагають виплати 35 млн грн боргу
    Шахтарі планують продовжити протести і 24 червня, у понеділок

    Гірники перекрили трасу біля Вугледара

    На Донеччині на шахті «Південнодонбаська №1» та частково на шахті імені Сургая продовжують страйкувати гірники. Вони вимагають виплатити 35 мільйонів гривень заборгованості із заробітної плати.

    Про це Громадському радіо розповів голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

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    «О 8-ій ранку вони розпочали конференцію трудового колективу, де прийняли рішення вступити в трудовий конфлікт у зв’язку з невиплатою заробітної плати і складним фінансово-економічним становищем на підприємстві»,— розповів Волинець,

    За його словами, гірники планують продовжити страйкувати в понеділок. Вони перекрили трасу біля Вугледара.

    «Люди у відчаї продовжують перекривати дорогу в Донецькій області. Спеціальні транспортні засоби пропускають: пожежних, військових, швидку. Намагаються частково пропускати автобуси та транспорт, у якому перебувають діти», — каже голова незалежної профспілки гірників України.

    Як повідомлялося, за даними «Укренерго», за 10 днів спеки запаси вугілля на складах тепло-електростанцій зменшились майже на 10%.

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