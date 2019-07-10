Кабмін пропонує Раді направити 1 млрд грн на зарплату шахтарям



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Гройсман розраховує на швидку підтримку у цьому питанні профільного комітету Верховної ради

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді додатково направити один мільярд гривень на зарплати шахтарям. Про це під час засідання уряду сказав глава Кабміну Володимир Гройсман. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначається, що Гройсман розраховує на підтримку у цьому питанні профільного комітету Верховної ради.

«Питання дотацій українських шахт і підтримки виплати заробітної плати. Ми теж знайшли рішення про те, щоб направити додатково один мільярд гривень… Рішення ще має бути ухвалене профільним комітетом парламенту. Уряд свою роботу зробив. Ми розраховуємо, що сьогодні швидко і комітет парламенту ухвалить ці всі рішення, і вони будуть реалізовані. Щоби не було затримок», - підкреслив прем'єр.

Як повідомлялося, 23 червня шахтарі на Донеччині перекривали трасу: вимагали виплати 35 млн грн боргу.

Раніше 15 травня шахтарі Львівсько-Волинського басейну вимагали під Кабміном виплатити борги по зарплаті і купити їх вугілля.