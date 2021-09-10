«Волиньенергозбут» виступило проти запропонованої моделі на ринку електроенергії

За словами заступниці директора ТОВ «Волиньенергозбут» Гентіш, потрібно враховувати інтереси всіх учасників ринку

Застосування з 1 жовтня 2021 року нової моделі фінансового ПСО на ринку електроенергії може призвести до дефолтного стану постачальників універсальної послуги та інших учасників ринку. Про можливі проблеми на Форумі Енергетичного клубу «Спекотна осінь» 8 вересня розповіла заступниця директора ТОВ «Волиньенергозбут» (група Tolk) Оксана Гентіш.

У новій моделі ПСО постачальники універсальної послуги (ПУП) повинні будуть закупати електроенергію за ринковою ціною, і тільки через три місяці отримувати від Гарантованого Покупця та «Енергоатома» компенсацію різниці ціни та встановлених державою тарифів для населення та непобутових споживачів.

«Виникають касові розриви, які відшкодовуються через три місяці. Порядок розрахунку ціни універсальної послуги є не зовсім коректним, він є чутливим до коливань, які відбуваються на ринку електричної енергії. Ціна може коливатись від 2,50 до 4,20 грн/кВт-год», – зазначила Оксана Гентіш.

Також у фінансовому ПСО передбачено відшкодування Гарантованим Покупцем постачальнику універсальної послуги лише за умови, якщо в операторів системи розподілу відсутня заборгованість перед «Енергоатомом». «На території нашої Волинської області розподіл електричної енергії здійснюють чотири оператори системи розподілу. Якщо хоча б один оператор не розрахується з «Енергоатомом», ми можемо не отримати мільйони відшкодування компенсації від Гарантованого Покупця. Залежність від розрахунків третіх осіб взагалі не може бути припустима у фінансовому ПСО», – розповіла представниця «Волиньенергозбуту».

За її словами, потрібно враховувати інтереси всіх учасників ринку: «Якщо хтось затримається з розрахунками, потрапить у дефолтний стан, це створить проблему не тільки для нього, а й для інших учасників. Має бути симетрична відповідальність. Не може бути так, що один учасник цього процесу позбавлений будь-яких впливів на споживачів, на нарахування санкцій, а інший учасник може досить жорстко поводитися. Має бути збалансована фінансова відповідальність».