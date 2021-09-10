Новий опалювальний сезон: які сюрпризи підготувала влада для українців

Тарифи на тепло збільшаться приблизно на 35-50%. І це тільки один рядок у платіжці

Оскільки зростатиме ціна на газ та опалення, то природно, що й ціна на гарячу воду підвищиться

Зеленський підписав закон, що дозволяє відключати населення від комунальних послуг!!

Монополісти тепер можуть за борги відрізати споживачів від води, газу, тепла чи світла…

Водночас Уряд попередив про значне зростання цін і тарифів у новий опалювальний сезон-2021:

Тарифи на тепло збільшаться приблизно на 35-50%. І це тільки один рядок у платіжці.

З 1 січня 2021 року уряд підняв тарифи на електроенергію для населення з 90 коп. за кВт-год до 1,68 грн, тобто більше, ніж в півтора раза. Однак потім типу «знизили» до 1,44 за кВт-год за умови споживання не більше 250 кВт-год, якщо більше то 1,68 грн за кВт-год.

Що стосується ціни на газ в Україні, то й вона продовжує своє зростання. У деяких регіонах ціна за один кубометр вже зараз перевищує 10 гривень. Найдорожчий газ в Одесі, Полтаві, Хмельницькому, Чернівцях, Житомирі та Херсоні. Окремо українців ще змушують доплачувати за транспортування газу в середньому 2 грн за куб (так само, як і за відведення води), і це таке реформаторське ноу-хау.

Оскільки зростатиме ціна на газ та опалення, то природно, що й ціна на гарячу воду підвищиться. В залежності від регіону вона здорожчає на 30-40%. На цьому тлі вгору поповзе і вартість холодної води, вивозу сміття та прибирання території.

Для монополіста-постачальника послуг в комунальній сфері не є важливим, чи обґрунтований той чи інший тариф, важливо бути в тренді росту в цін.

Проте, Уряд з 1 жовтня скасовує карантинні соціальні норми споживання!

На практиці це означає, що зменшаться субсидійні виплати на послуги газопостачання, холодну та гарячу воду, водовідведення, електропостачання в половину (!) – від 300 до 600 гривень на сім’ю.

З 1 травня 2021 року Кабінет міністрів зробив складнішими та жорсткішими вимоги при призначенні житлових субсидій. Мета – зменшити кількість субсидіантів та відповідно скоротити бюджетні витрати на субсидійні виплати.

За останні декілька років кількість родин, що отримували субсидії скоротили з 7 млн до 2,5млн ..., при тому що тарифи зросли вдвічі!!

При цьому владі мало податків з доходів простих громадян, урядом готується закон про податок на витрати...

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Джерело: liga.net

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