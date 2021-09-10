Офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2»

Влада України продовжать боротися з російським проектом

Україна продовжить боротися проти «Північного потоку – 2» попри те, що Росія сьогодні заявила про завершення його будівництва. Про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі AFP.

«Президент завжди підкреслював, що Україна буде боротися з цим політичним проектом Росії до його завершення, після того, як це станеться, і навіть після початку поставок газу», – сказав він.

Завершення будівництва газопроводу також прокоментували в Кремлі.

Відповідаючи на питання, чи можна говорити, що РФ вийшла переможцем з історії протистояння цим проєктом, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав: «Так було б говорити абсолютно невірно. Коли буде запущений «Північний потік – 2», переможцями вийдуть і постачальники енергоресурсів, і їх споживачі. Тобто, всі».

Як відомо, 10 вересня Росія оголосила про завершення будівництва «Північного потоку – 2».

Видання Bloomberg зазначило, що постачання газу можуть початися вже з 1 жовтня.

Тим часом російський президент Володимир Путін розповів про причини рекордного зростання цін на газ в Європі.

У ході торгів 9 вересня ціна жовтневого ф'ючерса на газ на індекс TTF перевищила $700 за тисячу кубометрів, на максимумі досягнувши 57,25 євро за мегават-годину, за даними біржі ICE Futures. Вартість газу в Європі, таким чином, побила рекорд.

Відзначимо, ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні постачання з Росії.

Основними причинами рекордного зростання цін на природний газ в Європі як і раніше називають низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму та слабкі темпи закачування, які викликані дефіцитом пропозиції.

Нагадаємо, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».

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