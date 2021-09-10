«Нас просили не створювати проблем перед візитом Зеленського до США». Про скандал у «Нафтогазі» з перших уст

Чому йдуть іноземні члени Наглядової ради «Нафтогазу»?

Кількамісячний конфлікт членів Наглядової ради «Нафтогазу України» з новим головою правління цієї компанії Юрієм Вітренком завершився тим, що незалежні члени Ради 7 вересня подали заяви про звільнення. На зустрічі з журналістами голова наглядової ради Клер Споттісвуд (Великобританія) та члени Наглядової ради Бруно Лескуа (Франція) і Людо Ван дер Хейден (Бельгія) розповіли про проблеми у компанії та клінч у стосунках з Юрієм Вітренком.

За даними «Нафтогазу», три незалежні члени Наглядової ради НАКу 7 вересня подали у відставку. Заяви написали Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден. А напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про конкурс на посади до наглядової ради (Фото Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Загальний зміст зроблених заяв можна сформулювати так: призначення урядом головою правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка та його дії на цій посаді різко погіршили стосунки з наглядовою радою та правлінням компанії. Клер Споттісвуд стверджує, що після призначення Вітренка «майже не було нормального спілкування з наглядовою радою». «Багатьох або звільнили, або вони пішли з власної волі. Багато талановитих керівників пішло з компанії», – наголосила вона.

28 квітня уряд призначив Вітренка головою правління «Нафтогазу» терміном на один рік. Він замінив Андрія Коболєва. Причиною зміни керівництва стали збитки компанії за підсумком 2020 року в розмірі 19 млрд грн

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив до кінця листопада відібрати на конкурсі нових незалежних членів Наглядової ради компанії. Конкурс із відбору чотирьох незалежних членів має бути оголошено протягом цього тижня. Відповідальність за проведення конкурсу Шмигаль поклав на першого віцепрем’єр-міністра економіки Олексія Любченка. Цей конкурс мали б оголосити відразу після призначення Юрія Вітренка, але цього так і не зробили, тому конфлікт Наглядової ради з Вітренком лише посилювався.

Навесні наглядова рада виступила категорично проти призначення Юрія Вітренка. 19 травня Кабмін переобрав членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлію Ковалів і Наталію Бойко на термін до одного року. Їхні повноваження були продовжені до затвердження переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради, але не більш як на один рік. Країни «Великої сімки», а також дерджсекретар США Ентоні Блінкен, критикували кадрову політику в «Нафтогазі».

Конкурс із відбору чотирьох незалежних членів має бути оголошено протягом цього тижня.

Звільнені члени наглядової ради «Нафтогазу» про проблеми в компанії: пряма мова

«Я занепокоєна майбутнім «Нафтогазу»

Голова наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд

За останні два дні у нас було дві зустрічі з прем’єр-міністром і дуже довга зустріч з Юрієм Вітренком. Стосунки між нами (Наглядовою радою – «Главком») та правлінням компанії дуже і дуже погані. Відбувалися якісь засідання, але ми не отримували жодних документів від Юрія Вітренка. Ми ставимо якісь запитання, на які не отримуємо відповіді. Ми не можемо бути активними за таких обставин. Ми дуже занепокоєні майбутнім «Нафтогазу», нас турбує і фінансовий стан компанії, і можливість вести виробництво, тому що інвестиції не йдуть. Юрій Вітренко не дозволяє робити інвестиції, компанія нібито в замороженому стані, і люди бояться. Ми просто не можемо бути ефективними за таких обставин, тому що ми якісь рішення приймаємо, а вони не виконуються. Ми сподіваємося, що ми неправі і дійсно компанію «Нафтогаз» чекає дуже гарне майбутнє за керівництва Юрія Вітренка, але ми просто цього не бачимо.

«Ми не хочемо бути свідками того, що відбувається»

Член Наглядової ради Бруно Лескуа

Причина, чому ми подали у відставку, – це те, що ми ніякого рішення не можемо прийняти, і ми не хочемо бути свідками того, що відбувається в той час, як буде працювати Вітренко.

Крім того, призначення Юрія Вітренка відбулося з порушенням антикорупційного законодавства – це теж причина, чому ми подали у відставку. Ми пропонували прем’єру, щоб були тимчасово припинені повноваження Вітренка, поки буде розв’язано це питання. В уряді повідомили, що рішення прийнято судом і зараз ми чекаємо на те рішення.

У червні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило припис , яким вимагало скасувати призначення головою правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка, який з грудня 2020 року був виконувачем обов'язків міністра енергетики України, як незаконне. «З метою запобігання корупції п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участі у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення», – говорилось у повідомленні. Водночас Юрій Вітренко заявив, що вважає припис НАЗК таким, що суперечить букві та духу закону та є прикладом «вибіркового правосуддя».

«Вітренко підпорядковується уряду та президенту, а не правлінню»

Член Наглядової Ради Людо Ван дер Хейден

Пан Вітренко був дуже дивним чином призначений урядом… Наглядову раду звільнили і тоді призначили Вітренка. Хоча саме наглядова рада має призначати керівника, а не акціонер (єдиний акціонер «Нафтогазу» – Кабінет міністрів – «Главком»). Гадаю, що Вітренко підпорядковується особисто уряду та президенту, а не правлінню.

Ван дер Хейден зазначив, що Вітренко не співпрацює з правлінням, сформованим за часів його попередника Андрія Коболєва. Він також занепокоєний тиском з боку уряду на компанію та її голову правління з метою збереження низьких цін на газ, тоді як на світових ринках ціни значно виросли.

Звичайно йде тиск з боку уряду щодо цін, і ми розуміємо, що пан Вітренко має виконувати те, що йому говорить уряд. Ринкові ціни йдуть вгору, а ми маємо продавати газ за нижчими цінами. Є велика занепокоєність тим, що буде після завершення опалювального сезону, чи буде тоді вдосталь газу?

На його думку, в нинішніх умовах «Нафтогазу» потрібна міжнародна підтримка, адже за нинішніх обставин випуск євробондів неможливий. «Через те, що уряд призначив Вітренка, було скасовано питання випуску євробондів – вони не можуть бути випущені тому, що було звільнено Коболєва. Для інвестицій потрібен дуже стабільний горизонт», – переконує Ван дер Хейден.

Ван дер Хейден також повідомив, що членів наглядової ради просили перед зустріччю президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом «не створювати жодних проблем. Тому нас не можна звинувачувати в «створенні проблем» за те, що зараз подали у відставку».

Підсумовуючи свій виступ, Ван дер Хейден заявив: «Ми дійсно хочемо, щоб «Нафтогаз» був успішним. Ми сподіваємося, що наша відставка приведе до успіху, але час покаже… Для нас це особиста поразка – я від того не щасливий. Бажаю успіху уряду, керівництву компанії та народу України».

Вашингтон бачить проблему

Тим часом, у США продовжують висловлювати «глибоку стурбованість» у зв'язку зі зміною керівництва Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

У Державному департаменті США висловили занепокоєння через відставку трьох незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Там закликають врегулювати це питання, зважаючи на принципи корпоративного управління. Про це заявив речник Держдепу Нед Прайс.

«Ми глибоко занепокоєні поточною кризою в управлінні «Нафтогазу», включно з відставкою 8 вересня незалежних членів наглядової ради», – зауважив Нед Прайс.

США виступають за пошук рішення, яке буде відповідати принципам корпоративного управління, які передбачені Організацією економічного співробітництва та розвитку. Там закликають забезпечити раціональне управління «Нафтогазом».

Речник Держдепу також наголосив на важливості врегулювання ситуації із «Нафтогазом», зважаючи на агресію Росії та окупацію частини території України.

P.S. Перед самим виходом цього матеріалу на скандал відреагував і сам Юрій Вітренко. У соцмережі глава НАК «Нафтогаз України» визнав, що змушений коментувати ситуацію. Він вважає, що незалежні члени Наглядової ради, які захищали його головного суперника Андрія Коболєва, коли той очолював компанію, не такі вже й незалежні. «На жаль, у вже далекому 2017 році не було відкритого, конкурентного процесу відбору незалежних членів наглядової ради НАКу. Їх просто запропонували посольства відповідних країн разом з представниками МФО» – сказав топменеджер. А також висловив надію, що новий конкурс вирішить цю проблему.

Допис Юрія Вітренка у Facebook

«Я розумію, що я кажу неприємні речі для самої наглядової ради, для тих, хто «давав» кандидатури незалежних членів, хто їх захищав. Але якщо ми щиро підтримуємо наглядову раду як інституцію, а не як персоналії, і якщо ми дійсно за реформу корпоративного врядування в інтересах українського народу, то давайте підтримувати проведення якомога скоріше справжнього конкурсу на всіх незалежних членів наглядової ради», – підсумував Вітренко

Наталка Прудка, «Главком»