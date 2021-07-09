«Волиньгаз» інвестував у газові мережі за три роки понад 36,3 млн грн

Із 2018 по 2020 рік АТ «Волиньгаз» здійснило реконструкцію (кільцювання та капремонт) понад 6,3 км газопроводів

«Волиньгаз» здійснює інвестиції в газові мережі області за рахунок коштів, які сплачуються за розподіл газу

Упродовж 2018-2020 рр. компанія «Волиньгаз» інвестувала в газорозподільні мережі області 36, 3 млн грн. Утім, цих коштів недостатньо для комплексного оновлення газових мереж області.

Нині діючий тариф на доставку газу не дає можливості АТ «Волиньгаз» здійснити повноцінний редизайн систем розподілу газу. В тому числі й мереж, які перебувають у державній власності. Компанія не може залучити для цього кошти через відсутність джерел компенсації. Ці заходи дозволять компанії зменшити витрати технологічного газу, а значить в довгостроковій перспективі – зменшувати навантаження на споживачів газу.

Щороку обсяг інвестицій в газорозподільну систему Волинської області визначається НКРЕКП. Усі кошти визначені в тарифі на розподіл обов’язково інвестуються у державні мережі в повному обсязі. Здійснення інвестицій неухильно котролюються регулятором.

Із 2018 по 2020 рік АТ «Волиньгаз» здійснило реконструкцію (кільцювання та капремонт) понад 6,3 км газопроводів на суму 3,1 млн грн, замінило 130 відключаючих пристроїв на суму 3,2 млн.грн. Також замінили 113 застарілих ШГРП загальною вартістю 11,3 млн на сучасні та надійні виробництва Львівського заводу RGC Production.

«У 2021 році АТ «Волиньгаз» замінить 9 ГРП та 11 ШГРП, 12 станцій катодного захисту мереж від корозії. 334 будинки отримають нові КБРТ. 5,6 млн грн. заплановані на кільцювання та заміну пошкоджених ділянок газопроводів загальною протяжністю 4,472 км та заміну 47 засувок з відпрацюваним терміном експлуатації» – ділиться планами технічний директор компанії Дмитро Кукоба.

АТ «Волиньгаз» здійснює інвестиції в газові мережі області за рахунок коштів, які сплачуються за розподіл природного газу. Компанія закликає споживачів сплачувати за розподіл газу вчасно, щоб усі заплановані заходи могли бути виконані вчасно. АТ «Волиньгаз», інвестуючи в газорозподільні мережі регіону, забезпечує стабільне та безаварійне газопостачання для 250 тисяч споживачів Волинської області.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, орієнтовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і більше 8 млн. споживачів газу.