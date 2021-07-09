«Чернігівгаз» інвестував за три роки у розвиток мереж майже 60 млн грн

З 2018 до 2020 року «Чернігівгаз» здійснив заміну 4,3 тисяч застарілих будинкових комбінованих регуляторів тиску

У 2018-2020 роках АТ «Чернігівгаз» інвестувало у газорозподільні мережі Чернігівщини 57,7 млн грн. Втім, цих коштів недостатньо для комплексного оновлення газорозподільної системи області.

Діючий тариф на розподіл (доставку) газу не дає оператору ГРМ можливості здійснити повноцінний редизайн системи. У тому числі і мереж, які перебувають у державній власності. Компанія не може залучити кошти для цього через відсутність джерел компенсації. Ці заходи дозволили б зменшити витрати технологічного газу, а значить, у кінцевому результаті – навантаження на споживачів.

Обсяг інвестицій у газорозподільну систему області щороку визначається НКРЕКП. Усі кошти, визначені в тарифі на розподіл, інвестуються у державні мережі в повному обсязі під контролем нацрегулятора. Оператор ГРМ виконує всі роботи, передбачені затвердженим НКРЕКП планом розвитку, для безпечної та стабільної роботи газорозподільної системи. Працівники компанії в режимі 24/7 підтримують мережі в робочому стані, проводять їх реконструкцію та ремонт для забезпечення споживачів газом.

З 2018 до 2020 року «Чернігівгаз» здійснив заміну 4,3 тисяч застарілих будинкових комбінованих регуляторів тиску на суму 9,2 млн грн; відремонтував 46 установок захисту газопроводів від електрохімічної корозії. На заміну 19 тисяч непридатних побутових лічильників газу було спрямовано 29,8 млн грн. Також компанія замінила 48 застарілих ШГРП на сучасні та надійні виробництва Львівського заводу RGC Production. Проведено капітальний ремонт 9 ГРП, завершено одну з наймасштабніших у країні реконструкцій газорозподільних пунктів - головного ГРП Прилук, з загальною вартістю проекту майже 6 млн грн.

«Цьогоріч «Чернігівгаз» інвестує у розвиток газових мереж області 36,5 млн гривень. Запланована заміна 71 ШГРП та реконструкція 10 ГРП – вони забезпечують газом понад 11 тисяч споживачів. Ми проведемо капремонт 13 станцій електрохімічного захисту, які захищають 12 тисяч кілометрів газопроводів, замінимо 910 будинкових регуляторів тиску, 8,4 тисячі лічильників», – прокоментував затверджену на 2021 рік інвестпрограму технічний директор АТ «Чернігівгаз» Сергій Савченко. «Чернігівгаз» здійснює інвестиції у газові мережі області за рахунок коштів, які споживачі сплачують за розподіл природного газу. Компанія закликає розраховуватися за отримані послуги вчасно – від цього залежить виконання усіх запланованих робіт. Інвестуючи у газорозподільні мережі регіону, оператор ГРМ забезпечує стабільне і безаварійне газопостачання для 357 тис. споживачів.

АТ «Чернігівгаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Чернігівської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.