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    Маніпуляції спекулянтів вже призводять до зупинки ТЕС, ТЕЦ і блоків АЕС, – економіст

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    Маніпуляції спекулянтів вже призводять до зупинки ТЕС, ТЕЦ і блоків АЕС, – економіст

    Економіст додав, що 7 липня зупинився енергоблок №3 Рівненської АЕС і перейшов в режим поточного ремонту

    Спекулянти і посередники витіснили виробників з ринку електричної енергії, що уже призвело до фактичної зупинки декількох ТЕС і ТЕЦ і блоку Рівненської АЕС.

    Про це повідомив економіст Борис Кушнірук в ефірі телеканалу «Еспресо».

    «Ринок на добу наперед перетворився в абсолютно не репрезентативний внаслідок дій спекулянтів. Фактично з ринку виробників і споживачів він перетворився на ринок спекулянтів. Це відбувається як мінімум з мовчазної згоди НКРЕКП. І це вже призводить до зупинки енергогенеруючих потужностей. За такою моделі немає можливості планувати діяльність енергокомпаній», - повідомив економіст.

    Він наголосив, що в день різкого падіння цін 2 липня, частка спекулянтів на енергоринку перевищила 52%.

    Першою вимушено зупинилася Слов’янська ТЕС компанії «Донбасенерго», зазначив Кушнірук. Також перестали виробляти струм Київська ТЕЦ-6 і Харківська ТЕЦ-5 через відсутність коштів.

    Економіст додав, що 7 липня зупинився енергоблок №3 Рівненської АЕС і перейшов в режим поточного ремонту.

    Нагадаємо, в липні загострилася криза в енергетиці, яка призвела до різкого падіння цін нижче собівартості виробництва.

    За інформацією Міністерства енергетики, причиною стали цінові маніпуляції посередників і спекулянтів.

    6 липня відбулася нарада в Міненерго, за результатами якої міністр Герман Галущенко вкотре закликав регулятор НКРЕКП припинити махінації посередників на енергоринку.

    Теги: ТЕС НКРЕКП ТЕЦ АЕС Герман Галущенко
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    Маніпуляції спекулянтів вже призводять до зупинки ТЕС, ТЕЦ і блоків АЕС, – економіст