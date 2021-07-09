НКРЕКП доводить українські електростанції до банкрутства задля імпорту струму з Росії і Білорусі, – нардеп

З січня по травень 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт годин на суму понад 1 млрд грн

Національний регулятор НКРЕКП цілеспрямовано доводить до банкрутства українських виробників електроенергії, щоб з 1 жовтня відновити імпорту струму з Білорусі і Росії.

Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

«Зараз лобісти російського струму в парламенті разом з НКРЕКП роблять все для того, аби вже з 1 жовтня таки відновити закупівлю електрики, в тому числі, з АЕС режиму Лукашенка. Для цього вони цілеспрямовано доводять до банкрутства українські електростанції, аби восени на повну потужність почати поставки струму з Росії і Білорусі», – зазначив нардеп.

Наливайченко наголосив, що відновлення імпорту російсько-білоруського струму з 1 жовтня буде не лише катастрофою для енергосистеми, а й стане серйозним ударом по зовнішньо-політичних позиціях України.

«Саме завдяки нашим зусиллям Верховна Рада прийняла закон про заборону злочинного імпорту. І попри колосальний супротив, ми змусили НКРЕКП виконати закон і в травні зупинити поставки», – додав Наливайченко.

Нагадаємо, 8 липня прем’єр Литви Інґріда Шимоніте заявила, шо Україна відмовилася від імпорту електричної енергії з Білоруської АЕС.

З січня по травень 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт годин на суму понад 1 млрд грн.

26 травня НКРЕКП погодилася обмежити імпорт, однак всупереч вимогам закону, зупинила його лише на 4 місяці до 1 жовтня 2021 року.

Тимчасове рішення комісії розкритикували народні депутати, вимагаючи повної заборони. Також за повну заборону імпорту виступило Міненерго.

Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній, за даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.