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    Економіка та фінанси

    Вперше за п’ять років банківський сектор вийде в плюс – НБУ

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    Вперше за п’ять років банківський сектор вийде в плюс – НБУ

    Прибуток банків за 10 місяців цього року зріс у 7 разів

    Вперше з 2013 року банківський сектор України може вийти на прибуткову діяльність.

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

    «За останніми даними, прибуток банків за 10 місяців цього року зріс у 7 разів та становить вже 14,8 млрд гривень. За жовтень прибуток становив 3,9 млрд гривень», - заявила Рожкова.

    «З об’єктивних причин повернення до прибутковості: значне зростання як процентних так і комісійних доходів банків. І звісно, рекордно низькі витрати на формування резервів у цьому році», - повідомила вона.

    «За 10 місяців сектор сформував резервів на 21,4 млрд гривень, на 25% менше рік до року», - підсумувала заступник голови НБУ.

     

    Національний банк економіка банки гроші бізнес фінанси
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