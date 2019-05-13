Wizz Air може повернути свою «дочку» в Україну цього року



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Омелян впевнений у збільшенні кількості авіамаршрутів в / з України

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air відкриє «дочку» в Україні ще до початку 2020 року.

Про це пише ЦТС.

«Вони ведуть роботу. Знову-таки, це було анонсовано їхнім керівником, який зустрічався з президентом Петром Порошенком минулого року. З нашого боку сприяння є, але це тільки їхнє рішення, як і імплементація. Думаю, вони відкриють українську «дочку» цього року, як і обіцяли», — сказав він.

Водночас Омелян не чекає великого зростання кількості нових авіакомпаній в 2019 році, але впевнений у збільшенні кількості авіамаршрутів в / з України.

«Ми бачимо, що всі компанії, які присутні на ринку (а їх досить багато), розширюють свою мережу. Це мене відверто радує, тому що це означає, що літають не тільки українці, а й іноземці в Україні. Сьогодні пасажиропотік українців і іноземців поділений в середньому порівну — 50/50 », — наголосив міністр.

Нагадаємо, Wizz Air розглядає можливість відновити роботу української дочки «Візз Ейр Україна» в 2019 році, а також планує до 2025 року інвестувати 2,5 млрд доларів для збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 і Airbus A321.