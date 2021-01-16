Wizz Air скоротив маршрутну мережу з Києва на 60%

До кінця січня лоукост літатиме по 11 маршрутах

Угорський лоукост Wizz Air після новорічних свят залишив у розкладі з аеропорту «Київ» (Жуляни) 14 рейсів до завершення зими.

Це становить лише 40% від анонсованої маршрутної мережі по 35 напрямках.

Про це повідомляє avianews.com.

До кінця січня лоукост літатиме по 11 маршрутах — в Біллунн, Копенгаген, Вільнюс, Берлін, Дортмунд, Меммінген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Катовіце і Пардубіце.

У лютому Wizz Air відновить польоти з української столиці до Відня, Риги і Гданська.

Інші напрямки лоукост поставив у розклад з березня, за винятком Лейпцига. Продаж квитків на цей маршрут зараз припинена, що може свідчити про можливе закриття напрямку.

Зазначимо, що авіакомпанії планують ввести обов'язкову вакцинацію пасажирів від Covid-19. Зокрема, одним із ініціаторів такої ідеї став австралійський національний перевізник Qantas.