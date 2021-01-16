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    Економіка та фінанси

    Wizz Air скоротив маршрутну мережу з Києва на 60%

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    Wizz Air скоротив маршрутну мережу з Києва на 60%

    До кінця січня лоукост літатиме по 11 маршрутах

    Угорський лоукост Wizz Air після новорічних свят залишив у розкладі з аеропорту «Київ» (Жуляни) 14 рейсів до завершення зими.

    Це становить лише 40% від анонсованої маршрутної мережі по 35 напрямках.

    Про це повідомляє avianews.com.

    До кінця січня лоукост літатиме по 11 маршрутах — в Біллунн, Копенгаген, Вільнюс, Берлін, Дортмунд, Меммінген, Лондон, Варшаву, Вроцлав, Катовіце і Пардубіце.

    У лютому Wizz Air відновить польоти з української столиці до Відня, Риги і Гданська.

    Інші напрямки лоукост поставив у розклад з березня, за винятком Лейпцига. Продаж квитків на цей маршрут зараз припинена, що може свідчити про можливе закриття напрямку.

    Зазначимо, що авіакомпанії планують ввести обов'язкову вакцинацію пасажирів від Covid-19. Зокрема, одним із ініціаторів такої ідеї став австралійський національний перевізник Qantas.

    Теги: Київ Wizz Air Берлін
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