Авіакомпанії планують ввести обов'язкову вакцинацію пасажирів від Covid-19

Директор авіакомпанії допускає, що це може стати загальною вимогою всіх авіакомпаній

Коли вакцини стануть доступними, то можуть почати просити докази вакцинації у мандрівників

Австралійський національний перевізник Qantas розглядає можливість зміни правил обслуговування пасажирів. Про це повідомив генеральний директор авіакомпанії Алан Джойс, передає CNN.

Довідка про щеплення від коронавірусу може стати обов'язковою для туристів.

«Ми розглядаємо зміни до наших правил обслуговування авіапасажирів. Тому, наприклад, пасажирів міжнародних рейсів ми попросимо зробити щеплення перед тим, як вони піднімуться на борт літака», – зазначив Джойс.

Він допускає, що це може стати загальною вимогою всіх авіакомпаній.

У світі станом на 24 листопада коронавірус зафіксували у 59,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 41 млн людей.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У заяві університету наголошується, що коли добровольці отримували дві повні дози з інтервалом не менше місяця, ефективність вакцини становила 62%, проте цей показник зростав до 90% серед тих, хто отримував половину дози, а потім - повну.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.