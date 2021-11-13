Як бізнес інвестує у сталий розвиток. Дослідження ЄВА
Мета дослідження – оцінка поточного стану виконання Цілей сталого розвитку ООН в бізнесі та державі
Цьогоріч Європейська Бізнес Асоціація вперше провела експертне дослідження рівня інтеграції Цілей сталого розвитку ООН у стратегії бізнесу та стратегію розвитку України – Індекс сталого розвитку. Партнерами дослідження виступили «Нафтогаз України» та Київський національний торговельно-економічний університет. За результатами дослідження, інтегральний показник індексу склав 3,17 балів з 5-ти можливих та опинився у нейтральній площині. Про це ідеться на сайті ЄБА.
Показники сталого розвитку бізнесу
96% учасників опитування орієнтуються на Цілі сталого розвитку у своїй діяльності. При цьому, 83% з них мають відповідні стратегії/політики/плани у яких це зафіксовано. 58% респондентів готують окремі нефінансові звіти, а близько третини компаній викладають таку інформацію у відповідному розділі у річному звіті. Найбільшу кількість нефінансових звітів готують компанії паливно-енергетичного комплексу (73%), FMCG (55%), а також ІТ та телекомунікацій (50%).
Бізнес активно інвестує у проєкти зі сталого розвитку, 96% мають відповідні річні бюджети. Більшість таких інвестицій складають від 1 до 100 млн гривень (48%) щороку та здійснюються переважно компаніями паливно-енергетичного комплексу та сфери ІТ і телекомунікацій. Найнижчі суми (менше 0,5 млн гривень) на проєкти сталого розвитку виділяють компанії сфери консалтингу, аудиту та юридичних послуг. При цьому, майже половина, а саме 48% компаній планують збільшувати фінансування таких проєктів.
До головних переваг, які отримує бізнес від впровадження проєктів зі сталого розвитку, учасники опитування віднесли покращення лояльності до компанії з боку співробітників, покращення ділової репутації всередині країни, а також покращення сприйняття компанії з боку споживачів її продукції/послуг та місцевих громад. Водночас, чим більша сума річних інвестицій, тим більше респондентів вказують на покращення сприйняття та лояльності з боку місцевих громад – від 33% тих, хто інвестує менше 0,5 млн гривень до 69% тих, хто інвестує від 10 до 100 млн гривень щорічно у проєкти сталого розвитку. Окрім цього, за словами компаній, ріст інвестицій також сприяє покращенню ділової репутації в міжнародному середовищі та доступу до міжнародних фінансів та кредитів, зокрема так кажуть близько 44% опитаних.
Захист довкілля – у пріоритеті всіх компаній, особливо питання управління відходами, якому приділяють увагу 81% опитаних, висадка дерев (64%), програми з енергоефективності (49%) та екологічної модернізації (40%). Друге місце за важливістю належить освітньому напрямку – 65% компаній зазначають, що співпрацюють з університетами та/або беруть участь у програмах дуальної освіти. Окрім цього компанії також займаються соціальною та професійною інтеграцією осіб з інвалідністю (41%).
Показники сталого розвитку держави
Дещо нижчими темпами, на думку представників бізнесу, відбувається інтеграція Цілей сталого розвитку у стратегію розвитку України, представлену у різних документах. Найкраще респонденти оцінили рівень інтеграції соціальних компонентів (2,91 за 5-бальною шкалою), а найгірше – екологічних (2,67 за 5-бальною шкалою). Більше половини компаній вважають, що це спричинено відсутністю фінансування, недостатньою експертизою та поінформованістю про необхідність впровадження принципів сталого розвитку, а також відсутністю міжінституційної співпраці.
На думку усіх компаній, основні труднощі на шляху впровадження сталого розвитку зосереджені у регуляторній сфері. Окрім цього, простежується зв’язок між інвестиціями та регуляторними бар’єрами – чим більше компанія інвестує, тим частіше йде мова про наявність таких бар’єрів – від 26% тих, чиї інвестиції менше 0,5 млн гривень, до 50% тих, хто інвестує від 10 млн до 100 млн гривень.
Основними ж стимулами для збільшення прогресу у реалізації Цілей сталого розвитку (як в державі, так і бізнесі) респонденти вважають регуляторні зміни (у тому числі скорочення бюрократичних процедур), надання підтримки (фінансової, організаційної та консультативно-інформаційної) для інноваційних проєктів, а також фінансові інструменти підтримки бізнесу і держави – податкові пільги, пільгові кредити, гранти від державних фондів та міжнародних організацій.
Довідково:
Індекс сталого розвитку – проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2021 року. Дослідження проводилося у вересні-жовтні 2021 року, у ньому взяли участь 75 фахівців, що опікуються питаннями сталого розвитку в членських компаніях Європейської Бізнес Асоціації.
Мета дослідження – оцінка поточного стану виконання Цілей сталого розвитку ООН в бізнесі та державі, визначення механізмів, які сприятимуть покращенню прогресу щодо їх реалізації, визначення чинників, що стоять на заваді або можуть сприяти сталому розвитку бізнесу та держави.
Інтегральний показник індексу складається з двох рівнозначних компонентів:
- Оцінка рівня інтеграції Цілей сталого розвитку ООН у стратегії компаній;
- Середня оцінка рівня інтеграції економічних, екологічних та соціальних компонентів сталого розвитку у стратегію розвитку України.