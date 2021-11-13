Як бізнес інвестує у сталий розвиток. Дослідження ЄВА

Мета дослідження – оцінка поточного стану виконання Цілей сталого розвитку ООН в бізнесі та державі

Цьогоріч Європейська Бізнес Асоціація вперше провела експертне дослідження рівня інтеграції Цілей сталого розвитку ООН у стратегії бізнесу та стратегію розвитку України – Індекс сталого розвитку. Партнерами дослідження виступили «Нафтогаз України» та Київський національний торговельно-економічний університет. За результатами дослідження, інтегральний показник індексу склав 3,17 балів з 5-ти можливих та опинився у нейтральній площині. Про це ідеться на сайті ЄБА.

Показники сталого розвитку бізнесу

96% учасників опитування орієнтуються на Цілі сталого розвитку у своїй діяльності. При цьому, 83% з них мають відповідні стратегії/політики/плани у яких це зафіксовано. 58% респондентів готують окремі нефінансові звіти, а близько третини компаній викладають таку інформацію у відповідному розділі у річному звіті. Найбільшу кількість нефінансових звітів готують компанії паливно-енергетичного комплексу (73%), FMCG (55%), а також ІТ та телекомунікацій (50%).

Бізнес активно інвестує у проєкти зі сталого розвитку, 96% мають відповідні річні бюджети. Більшість таких інвестицій складають від 1 до 100 млн гривень (48%) щороку та здійснюються переважно компаніями паливно-енергетичного комплексу та сфери ІТ і телекомунікацій. Найнижчі суми (менше 0,5 млн гривень) на проєкти сталого розвитку виділяють компанії сфери консалтингу, аудиту та юридичних послуг. При цьому, майже половина, а саме 48% компаній планують збільшувати фінансування таких проєктів.

До головних переваг, які отримує бізнес від впровадження проєктів зі сталого розвитку, учасники опитування віднесли покращення лояльності до компанії з боку співробітників, покращення ділової репутації всередині країни, а також покращення сприйняття компанії з боку споживачів її продукції/послуг та місцевих громад. Водночас, чим більша сума річних інвестицій, тим більше респондентів вказують на покращення сприйняття та лояльності з боку місцевих громад – від 33% тих, хто інвестує менше 0,5 млн гривень до 69% тих, хто інвестує від 10 до 100 млн гривень щорічно у проєкти сталого розвитку. Окрім цього, за словами компаній, ріст інвестицій також сприяє покращенню ділової репутації в міжнародному середовищі та доступу до міжнародних фінансів та кредитів, зокрема так кажуть близько 44% опитаних.

Захист довкілля – у пріоритеті всіх компаній, особливо питання управління відходами, якому приділяють увагу 81% опитаних, висадка дерев (64%), програми з енергоефективності (49%) та екологічної модернізації (40%). Друге місце за важливістю належить освітньому напрямку – 65% компаній зазначають, що співпрацюють з університетами та/або беруть участь у програмах дуальної освіти. Окрім цього компанії також займаються соціальною та професійною інтеграцією осіб з інвалідністю (41%).

«Як ми бачимо з результатів дослідження, бізнес стає повноцінним гравцем у просуванні цілей сталого розвитку. Водночас, компанії вважають, що екологічні питання є найменш врахованими у державній політиці сталого розвитку. Тому, важливо заохочувати такий бізнес до інвестування, шляхом прогнозованої та передбачуваної державної політики, в тому числі, і екологічної. Дуже сподіваюсь, з новим керівництвом профільного міністерства якісні екологічні зміни вдасться впровадити», – зауважила заступниця директора Європейської Бізнес Асоціації Світлана Михайловська.

«Цікавий інсайт дослідження – саме компанії паливно-енергетичного комплексу найбільше інвестують у проекти сталого розвитку, і найуважніше підходять до звітування відповідно до Цілей сталого розвитку. Нафтогаз минулого року приєднався до Глобального договору ООН, ми є надійним партнером понад 450 громад в 11 областях України. Наприклад, освітній конкурс грантів «Енергія розвитку», який ми проводимо вже вдруге. Навесні завдяки цьому конкурсу 50 проектів отримали фінансування по 100 тис. грн кожен. Найближчим часом визначимо ще 25 проектів-переможців. Це дослідження ще раз підтвердило, що ми рухаємося в правильному напрямку, і це потрібно людям і країні», – коментує Директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування» Олександр Романюк

Показники сталого розвитку держави

Дещо нижчими темпами, на думку представників бізнесу, відбувається інтеграція Цілей сталого розвитку у стратегію розвитку України, представлену у різних документах. Найкраще респонденти оцінили рівень інтеграції соціальних компонентів (2,91 за 5-бальною шкалою), а найгірше – екологічних (2,67 за 5-бальною шкалою). Більше половини компаній вважають, що це спричинено відсутністю фінансування, недостатньою експертизою та поінформованістю про необхідність впровадження принципів сталого розвитку, а також відсутністю міжінституційної співпраці.

На думку усіх компаній, основні труднощі на шляху впровадження сталого розвитку зосереджені у регуляторній сфері. Окрім цього, простежується зв’язок між інвестиціями та регуляторними бар’єрами – чим більше компанія інвестує, тим частіше йде мова про наявність таких бар’єрів – від 26% тих, чиї інвестиції менше 0,5 млн гривень, до 50% тих, хто інвестує від 10 млн до 100 млн гривень.

Основними ж стимулами для збільшення прогресу у реалізації Цілей сталого розвитку (як в державі, так і бізнесі) респонденти вважають регуляторні зміни (у тому числі скорочення бюрократичних процедур), надання підтримки (фінансової, організаційної та консультативно-інформаційної) для інноваційних проєктів, а також фінансові інструменти підтримки бізнесу і держави – податкові пільги, пільгові кредити, гранти від державних фондів та міжнародних організацій.

Довідково:

Індекс сталого розвитку – проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2021 року. Дослідження проводилося у вересні-жовтні 2021 року, у ньому взяли участь 75 фахівців, що опікуються питаннями сталого розвитку в членських компаніях Європейської Бізнес Асоціації.

Мета дослідження – оцінка поточного стану виконання Цілей сталого розвитку ООН в бізнесі та державі, визначення механізмів, які сприятимуть покращенню прогресу щодо їх реалізації, визначення чинників, що стоять на заваді або можуть сприяти сталому розвитку бізнесу та держави.

Інтегральний показник індексу складається з двох рівнозначних компонентів: