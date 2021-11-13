Терехов витратив на виборчу кампанію в рази більше, ніж решта кандидатів

У ході виборів мера Харкова Ігор Терехов витратив на фінансування кампанії більше, ніж решта кандидатів разом взяті

Загалом кандидати в мери Харкова витратили 16 млн грн

У громадській організації «Опора» з’ясували, що у ході виборів мера Харкова Ігор Терехов витратив на фінансування кампанії більше, ніж решта кандидатів разом взяті. Про це повідомив сайт «Опора» з аналізом фінансової звітності кандидатів у мери Харкова.

Усі кандидати витратили всього 16 млн грн на передвиборчу агітацію. 13 млн із них припадає на виборчий фонд Терехова.

Усі кошти походять з місцевої організації політичної партії «Блок Кернеса – Успішний Харків», яка висунула Тереховим кандидатом. Більше 9 млн грн витратили на зовнішню рекламу. Водночас, для реклами в інтернеті витратили вдесятеро менше – 900 тис. грн.

Другий за величиною виборчий фонд був у кандидата від партії «Європейська солідарність» Олександра Скорика. Його обсяги становили 1,7 млн грн, які надали в місцевій організації партії.

На третьому місці передвиборчі кошти Михайла Добкіна. Виборчий фонд кандидата становив 474 тис. грн і був цілком сформований за власні кошти Добкіна.

В «Опорі» нагадали, що, відповідно до норм Виборчого кодексу, кандидати можуть фінансувати передвиборчу агітацію винятково з виборчих фондів. Звіти потім ретельно аналізують територіальні виборчі комісії на наявність порушень.

Нагадаємо, Харківська міська територіальна виборча комісія проголосувала за реєстрацію Ігоря Терехова міським головою.

Раніше депутати Харківської міської ради підтримали звільнення Ігоря Терехова з посади секретаря мерії.

1 листопада Харківська міська ТВК оголосила підсумковий протокол голосування, згідно з яким на виборах мера Харкова переміг секретар міськради Ігор Терехов.