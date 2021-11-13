У Шостці жінка знайшла на вулиці триметрового пітона (фото)

Поліцейські проводять перевірку, в рамках якої з’ясовують можливих власників плазуна

У Шостці поблизу сміттєвих баків на вулиці Марата жінка знайшла пітона. Про плазуна вона повідомила правоохоронцям, інформує поліція Сумської області.

Прибувши на виклик, співробітники групи реагування патрульної поліції зрозуміли, що плазун уже не живий. Сама ж заявниця розповідає: першими змію побачили підлітки, які й розповіли їй про свою знахідку. Жінка пересвідчилася, що сказане – правда, а вже потім викликали поліцейських.

Попередньо встановлено, що це пітон, завдовжки понад три метри.

Наразі поліцейські проводять перевірку, в рамках якої з’ясовують можливих власників плазуна та яким чином він опинився на вулиці.

Також правоохоронці повідомили про знахідку Держпродспоживслужбу, співробітники якої забрали плазуна до ветлікарні. Як розповіла виданню Шостка.INFO начальниця Шосткинського міскрайонного управління Держпродспоживслужби Тетяна Ворона, плазун уже почав розкладатися.

«Я так розумію, хтось завіз собі додому, а коли пропав, його винесли на сміття. Ще поки не відомо, чи це пітон, чи інший плазун. Наші спеціалісти забрали його до ветліекарні. З понеділка вирішимо, що з ним робити. Якщо буде якесь провадження, то буде проведено дослідження. Якщо ні, то піде в біотермічну яму і все, – сказала Тетяна Ворона.

За даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року від укусів змій постраждали понад два десятки українців. Загалом за рік фіксують кілька сотень таких звернень.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області троє підлітків потрапили у реанімацію після укусів змій.