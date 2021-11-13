ЮНІСЕФ заявила про зростання числа дитячих шлюбів в Афганістані

Організація стурбована тим, що сім'ї в Афганістані одружують малолітніх задля приданого

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) стурбований зростанням числа шлюбів за участю дітей в Афганістані, заявила виконавча директорка організації Генрієтта Фор, повідомляють ЗМІ.

«Я глибоко стурбована повідомленнями про те, що число дитячих шлюбів в Афганістані зростає... Ми отримали достовірні відомості про сім'ї, що пропонують дочок у віці 20 днів для майбутнього шлюбу в обмін на придане»,– заявила Фор.

Як зазначає ЮНІСЕФ, таке поширене в Афганістані явище, як раннє заміжжя, може призвести до домашнього насильства і дискримінації по відношенню до жінок і як наслідок – до психологічних проблем.

За оцінками Організації, 28% афганських жінок у віці від 15 до 49 років вийшли заміж до досягнення 18-річного віку.

Також організація закликає владу Афганістану сприяти підтримці та захисту найбільш вразливих афганських сімей. На думку ЮНІСЕФ, несприятлива економічна ситуація в Афганістані змушує все більше сімей видавати дівчаток заміж в ранньому віці або відправляти дітей на роботу.

Як повідомлялося, таліби у серпні захопили владу в Афганістані і проголосили створення Ісламського емірату Афганістану. Як відомо, бойовики радикального руху «талібан», що захопив владу в Афганістані, стратили чотирьох жителів північно-західної провінції Герат, які були звинувачені у викраденні людей.

Раніше в ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити до школи.

Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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