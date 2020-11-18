Якби парк вантажних вагонів зменшили, то постраждали б усі сектори економіки, – експерт

Державна регуляторна служба не погодила проект наказу, яким Мінінфраструктури збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів

Списання значної кількості залізничних вагонів заблокувало б роботу багатьох підприємств. Тому Держрегуляторслужба, яка відхилила ініціативу Міністерства інфраструктури скоротити термін служби вантажних вагонів, врятувало ситуацію. Про це заявив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, якби було ухвалено рішення, запропоноване Мінінфраструктури, на ринку перевезень виник би гострий дефіцит рухомого складу. Це, на думку депутата, відчули б в усіх секторах економіки.

«Якби штучно ще вилучили частину вагонів, то просто зупинили би дальше в подальшому роботу вугільних шахт, металургійних підприємств, аграрний сектор, фактично всі сектори економіки», - розповів Волинець.

Саме тому, наголосив депутат, рішення Державної регуляторної служи, яка відмовилась погоджувати відповідний проект наказу Мінінфраструктури – «це безперечний позитив».

Нагадаємо, Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проект наказу, яким Мінінфраструктури збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що раптове списання всіх старих вагонів неприпустиме, оскільки це може спричинити проблеми на ринку перевезень. На його думку, потрібно встановити перехідний період.

Водночас в «Укрметалургпромі» наголошували, що прийняття Мінінфраструктури рішення про обмеження терміну використання вантажних вагонів призведе до дефіциту вагонів, скорочення промислового виробництва та підвищення тарифів на залізничні перевезення.